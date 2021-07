L'institut du sein à Antibes marque des points contre le cancer, 2 ans après son inauguration

Depuis que l'institut antibois du sein est devenue une entité unique, la prise en charge des affections du sein est plus large. Elle va du dépistage en passant par la thérapeutique jusqu'à la reconstruction mammaire. Le nombre d'actes médicaux et de mammographies a été multiplié par 2 , et le nombre de patients a bondi de près de 40%.

Un accueil unifié grâce à un guichet unique

L'un des avantage de l'institut du sein consiste à unifier l'accueil et l'orientation des patientes. Elles gagnent un temps précieux et leur parcours de soin est rendu plus facile. Mikhaela Popovici est radiologue à l'institut et elle nous explique à quel point l'institut rend la vie des patients plus confortable.

"Au moment de l'annonce d'un cancer du sein, beaucoup de patients sont extrêmement stressées et elles n'écoutent pas tout ce qu'on dit. On organise la prise en charge par la suite, avec les chirurgiens"

Il faut être vraiment à côté d'elle pour leur dire. - Ne vous inquiétez pas, on va guérir de cette maladie.

"Il y a aussi un psychologue. Il y a des patientes qui sont fragiles. Elles ont besoin de parler avec quelqu'un. L'infirmière les appelle de temps en temps pour voir comment elle se sentent et pour faciliter si elles ont besoin d'un rendez vous. Un kiné, par exemple. On a des patientes qui ont mal sur la cicatrice. Les kinés arrivent à faire disparaître ces douleurs là".

Après une intervention chirurgicale "Il y a aussi des patientes qui ont besoin de chirurgie pour faire joli, donc, on fait en sorte que cela ressemble au sein d'avant. Même s'il y en a une petite cicatrice, on essaie de le faire. C'est important pour la femme".

Et bien sûr le médecin gynécologue ou le généraliste ne sont pas éloignés de ce processus.

Expliquer chaque étape

Stressées par le diagnostic le parcours de soin des femmes malades est rendu plus difficile parce qu'ils faut prendre des rendez vous loin, avec parfois des délais très longs. Le stress donne des examens de moins bonne qualité. Christelle est manipulatrice en radiologie à l'institut du sein. Elle fait tout pour établir un rapport de confiance entre patients et soignants. "J'explique chaque étape" nous dit elle. "Pour certains examens il faut tirer le sein pour obtenir des image de bonne qualité et ne rien laisser passer.

La confiance avec le personnel est essentiel pour ce type de démarche!"

La confiance entre le patient et le corps médical fait partie de la stratégie, car le stress complique les examens médicaux. Ça permet d'avancer sereinement sur son chemin thérapeutique comme Sophie, par exemple. Des lésions atypiques lui ont été dépistées au moment d'un check-up complet. La prise en charge qui s'en est suivie a été rendue plus facile par la confiance. "Chaque étape, ils m'expliquent les choses comme il faut. Déjà, j'y connais rien. Je leur fais confiance puisqu'elles m'inspirent vraiment confiance aussi. Je suis tranquille".

Tout va bien maintenant pour Sophie, nous confie une soignante. Alors une question s'impose est ce qu'on guérit mieux avec plus de confort? Mikhaela Popovici radiologue à l'Institut antibois du sein nous répond sans ambiguïté. "Oui! la patiente est déjà tranquille dans la prise en charge. Elle a confiance dans ses médecins. C'est sûr que ça dépend beaucoup de l'agressivité des cancers. Mais elles sont mieux avec. Le psychique c'est très important!"

Un changement radical dans le prise en charge des patientes

Le Docteur Thierry Duforestel est chirurgien gynécologue il reconnaît beaucoup d'avantage à ce système de guichet unique pour les patients.

"C'était d'abord une unité de lieu pour la prise en charge. C'est quand même ce qui est très apprécié par les patients de ne pas avoir à courir à droite à gauche, dans un parcours qui est déjà un peu compliqué avant les diagnostics et après le diagnostic, en particulier quand il s'agit de cancer".

"La présence de l'infirmière de coordination directement intégré dans la structure. Ça permet d'avoir du lien entre les différents intervenants. En fait, ça a institutionnalisé quelque chose que l'on pratiquait déjà entre médecins, ce qui simplifie au quotidien le vécu de tout le monde. L'Unité de lieu facilite les choses. Ça n'a pas radicalement changé notre façon de travailler. Par contre, ça a radicalement changé la façon de prendre en charge les patientes. Leur accueil et leur accompagnement".

Aujourd'hui, 90% des cancers du sein sont guérissables grâce au dépistage

Les actes chirurgicaux ont augmenté de 71%

Au centre du dispositif il y a les chirurgiens, le nombre de patients ayant des cancers traités par chirurgie a augmenté de 71% depuis le lancement de l'institut antibois du sein. Le docteur Duforestel explique que pour "le cancer du sein, le traitement principal et essentiel, reste la chirurgie. Malheureusement aujourd'hui encore, et c'est souvent un frein au dépistage. C'est la peur de la mastectomie, de l'ablation du sein. Aujourd'hui, il faut rappeler que 80 pour cent des femmes vont garder leur sein. Dans les vingt pour cents chez lesquelles on va être obligé d'enlever les seins, il y a quand même une part non négligeable qui va pouvoir bénéficier d'une reconstruction ou une réhabilitation pour avoir le taux le plus faible possible de patientes qui, malheureusement, auront une ablation du sein. Donc, c'est moins de 20% aujourd'hui. Ça reste incompressible pour l'instant. Alors pour des thérapeutiques comme l'immunothérapie ou autre, il est possible que dans les vingt prochaines années, ce taux de mastectomie diminue encore."

Un système d'imagerie médicale dernier cri

L'institut a également investi dans des technologies modernes d'imagerie 3D, qui permettent une précision accrue. Cela réduit les chances de passer à côté de certaines lésions potentiellement problématiques, notamment grâce à la tomosynthèse. Explication de Mikhaela Popovici, "avec les clichés en 2D la mammographie classique, il est possible de laisser passer des lésions suspectes. La tomosynthèse permet un cliché en 3D, avec une précision et une résolution en profondeur".

_Et grâce à la 3D, on voit_. Sinon, sur la 2D, on le voyait pas bien.

"Il y a même des lésions qu'on ne voit pas du tout, ou très peu sur la 2D. La 3D permet de faire des agrandissements et des rotations mieux le voir, et ainsi faire la différence entre par exemple des classifications bénignes et des calcifications suspectes."

La radiologue nous explique les gains indiscutables de cette technologie "Juste pour vous vous faire voir un petite lésion qui a été découverte dans le cadre du dépistage organisé. La dame et elle venait pour faire son contrôle habituel et on a trouvé une toute petite lésion grâce à la qualité d'image importante. La radiologue nous montre une tâche _"ça pourrait être bien confondu avec un petit ganglion qui draine la lymphe, qui est tout à fait normal. Et donc cette petite lésion, si on fait les clichés en 2D, on ne voit pas du tout des spicules, (_des petites protubérances de forme pointue typique des tumeurs dangereuses). Sur la tomosynthèse on voit que ça va être un tout petit peu spiculée. C'est comme ça. C'est une lésion suspecte qui fait 4 mm. après une biopsie on a vu que c'était un cancer de grade 1. La patiente va bien. Elle a eu juste une petite chirurgie et la radiothérapie, je la suis depuis longtemps. _Elle va bien_."