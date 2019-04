L'institut Paoli-Calmettes de Marseille privé de liaisons téléphoniques en raison d'un incident technique

L'institut Paoli-Calmettes, spécialisé dans la prise en charge du cancer à Marseille, ne peut plus émettre d'appels ni être joint ce mardi matin. Des numéros d'urgence sont mis en place. Un retour à la normale est prévu mardi après-midi.

Marseille, France

L'institut Paoli-Calmettes (IPC), centre régional de lutte contre le cancer à Marseille, était injoignable ce mardi matin, l'opérateur SFR "n'ayant toujours pas rétabli les liaisons" avec les téléphones fixes, indique l'institut. L'incident est survenu lundi à 14h. "Les appels n'arrivaient plus sur le centre qui gère les appels", indique pour France Bleu Provence Sylvain Fluzin, directeur du système d'information et de l'organisation de l'IPC.

Un incident technique sur un chantier

L'institut s'est alors tourné vers l'opérateur SFR "qui n'a pas donné de nouvelles avant ce mardi matin" regrette Sylvain Fluzin. C'est en fait un incident sur un chantier extérieur géré par le réseau Orange qui serait à l'origine de la panne qui prive tout le quartier de l'IPC de liaisons téléphoniques.

Pour le responsable du système informatique de l'Institut qui accueille près de 12.000 patients par an, cette panne a des conséquences sur les patients et leurs familles : "Nous recevons beaucoup d'appels pour caler des rendez-vous et pour des résultats d'analyses en provenance des laboratoires."

Plusieurs numéros d'urgence

Un retour à la normal est prévu ce mardi après-midi. Merci de ne chercher à joindre l’IPC qu’en cas d’urgence afin de ne pas saturer les numéros d’urgence mis en place :

Médecin : 06.10.42.46.56

Standard : 06.20.51.14.10

Bureau des rendez-vous : 06.09.96.46.14

Urgence vitale : 06.10.42.47.18

