L'Institut Pasteur de Lille va pouvoir démarrer les essais cliniques sur son traitement anti-Covid

Des mois que les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille (IPL) attendaient ça. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) vient enfin de leur accorder l'autorisation de démarrer les essais cliniques concernant un traitement contre les formes graves du Covid-19. Une autorisation qui a tardé, car l'IPL est prêt depuis le début de l'année pour démarrer la phase d'essai clinique.

Des essais qui pourront démarrer "à la fin du mois si tout va bien", explique Xavier Nassif, le directeur général de l'IPL. 700 personnes au total, toutes habitant la région, participeront à l'étude. La moitié des participants recevront bien le médicament sous forme de suppositoire, l'autre moitié se verra administrer un placebo. Le tout avec le concours d'un réseau de médecins généralistes partout dans les Hauts-de-France.

L'étude clinique durera plusieurs mois

Mais attention, c'est un public bien particulier qui pourra participer à l'étude : "Des personnes de plus de 50 ans, évidemment non vaccinés et qui présentent des symptômes récents du Covid", précise Xavier Nassif. L'étude devra démontrer si les symptômes s'aggravent ou non avec la prise, ou non, du traitement. Elle devrait durer plusieurs mois et une demande d'autorisation de mise sur le marché pourra alors être envisagé.