L'insuline, compagne de vie des diabétiques depuis 100 ans

Paul Barraud a 35 ans. Son diabète de type 1 a été diagnostiqué il y a 14 ans. Il est insulino-dépendant. "L'insuline, c'est la sécrétion du pancréas qui sert à alimenter les cellules en glucides. Moi pour une raison qui n'a pas été identifiée, _mon pancréas ne fabrique plus d'insuline_. Ca crée une dépendance avec de l'insuline de synthèse que j'administre grâce à une pompe. Il y a cent ans, c'était de l'insuline de porc, c'était un peu archaïque mais au moins on ne mourait plus. Maintenant, on traite et on peut avoir une très très bonne vie." Michel Delenne lui a 79 ans. Ce bénévole alésien de l'Association française des diabétiques a été diagnostiqué il y a 39 ans. "L'insuline est devenue une compagne de vie dit-il. J'ai beaucoup de gratitude pour les Canadiens qui ont trouvé cette insuline il y a 100 ans, pour les laboratoires qui la fabriquent. C'est un grand soulagement."

Des avancées techniques considérables

Michel se souvient de sa première pompe à insuline. "J'en ai portée une au tout début de mon diabète. C'était une pompe nordiste qui pesait lourd. Elle était grosse, on la portait sous le bras, comme un holster et on avait un petit tournevis pour envoyer l'insuline. Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton ou sur une télécommande pour avoir son injection. Les moyens technologiques nous ont beaucoup facilité la vie." Paul Barraud est également équipé d'une pompe depuis quelques années. Suivi au CHU de Nîmes, il fait partie des patients qui devraient bénéficier d'une toute nouvelle pompe au printemps prochain." Aujourd'hui, c'est toujours moi qui dis à la machine, il me faut tant de quantité d'insuline à chaque repas. Là, la machine va travailler à peu près toute seule. Moi, je n'aurai plus qu'à veiller que tout fonctionne et lui faire confiance. Ca va demander quelques jours d'apprentissage."

"Le meilleur médecin du diabétique, c'est le diabétique lui même"

Pour Paul et Michel, le plus important pour les diabétiques, c'est d'apprivoiser la maladie. "Il m'a fallu cinq ans, confie Paul. C'est un long chemin" renchérit Michel. Le plus important selon lui, c'est d'échanger avec d'autres malades pour comprendre. "Ca leur remonte le moral car quand on apprend qu'on est diabétique, surtout de type 1, on tombe de haut. De voir des diabétiques qui semblent vivre "normalement" depuis des années, ça les rassure. Nous, on a une autre approche du diabète, plus terre à terre. Et surtout, le meilleur médecin du diabétique, c'est le diabétique lui-même par sa prise en charge personnelle et individuelle. "