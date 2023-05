L'intelligence artificielle au service des patients atteints de cancer à Nancy

C'est une petite révolution depuis le début de l'année à l'Institut de cancérologie de Lorraine, à Nancy : l'intelligence artificielle est utilisée au service de la radiothérapie. Employée par le biais d'un logiciel, elle permet aux médecins de gagner du temps et d'affiner le diagnostic.

En effet, les radiothérapeutes s'en servent pour effectuer l'une des étapes les plus cruciales, mais aussi les plus fastidieuses : le contourage. Il s'agit de délimiter les organes à risques des tissus sains sur les scanners. "Dessiner tout ça avec une souris ou un stylo digital, ça prend un certain temps", explique Jean-Christophe Faivre chef du service de radiothérapie. Désormais, c'est l'intelligence artificielle qui s'en charge.

"Plus de temps dans la relation patient"

"Aujourd'hui quand on contoure dix ou quinze organes manuellement, si demain on pourra en faire vingt ou trente facilement cela veut dire qu'on pourra avoir des plans d'irradiation beaucoup plus fins, beaucoup plus pointus, et cela va se faire au bénéfice du patient", ajoute Jean-Christophe Faivre.

Dans cette étape, les médecins n'ont plus qu'à passer derrière le logiciel et faire un travail de vérification. "Pouvoir gagner du temps d'un côté, ça permet d'en mettre de l'autre. Vous savez que dans les hôpitaux, on manque de professionnels de santé d'une manière générale en France, donc c'est aussi quelque chose qui, clairement, nous rend service".

Cette précieuse alliée a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros au CHRU de Nancy. L'ICL projette d'utiliser l'intelligence artificielle pour d'autres étapes de la radiothérapie.