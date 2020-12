L’interdiction des nitrites rendant le jambon plus rose sera débattue à l'Assemblée début 2021

Le député Modem Richard Ramos relance le débat sur l’interdiction des additifs nitrités dans la charcuterie. Il va déposer jeudi une proposition de loi "visant à protéger les consommateurs contre les dangers des nitrites" selon le Parisien/Aujourd’hui en France.

Faute de taxe, une interdiction

Après avoir échoué en octobre 2019 à faire voter à l’Assemblée une taxe sur les sels nitrités, -conservateurs accusés de favoriser les cancers colorectaux en cas de surconsommation de charcuterie - le député Modem Richard Ramos ne désarme pas. Avant de remettre mi-janvier son rapport parlementaire, co-écrit avec l'élue Modem Michèle Crouzet et la députée LREM Barbara Bessot Ballot sur les dangers des sels nitrités dans la charcuterie, il saisit l’opportunité d’une niche réservée au Modem pour déposer une proposition de loi qui devrait être examinée dans l'hémicycle le 28 janvier selon le Journal du Dimanche (JDD).

Une étiquette comme sur les paquets de cigarette

Le texte propose d’apposer un avertissement de santé publique obligatoire sur les emballages des charcuteries industriels à l'image de ce qui existe pour les cigarettes. Quant à l’interdiction elle entrerait en vigueur progressivement selon que les jambons soient crus ou cuits : dès 2023 pour les jambons de Parme et de Bayonne et en 2025 pour les jambons blancs.

Le risque de botulisme, faux prétexte ?

Jambon blanc mais aussi les andouillettes, boudins, terrines, rillettes sont chauffés à 60 °C. Une température insuffisante pour empêcher d’éliminer le bacille responsable du botulisme sans ajout d’additif nitrités. C’est l’argument majeur des industriels regroupés dans la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteurs (FICT).

C’est surtout pour donner un aspect rose plus appétissant aux jambons répondent les anti-nitrites. "La meilleure preuve est que la marque Super U s'en passe comme de plus en plus d'artisans charcutiers depuis des années sans qu'aucun cas d'intoxication ne soit signalé", explique député Ramos au Parisien/Aujourd’hui en France. Mais le jambon sans additif a un aspect plus gris que rose.

Les industriels attaquent Yuka

Il y a quelques jours, la Ligue contre le cancer, l'association Foodwatch et l'application pour smartphones nutritionnelle Yuka qui alerte sur la présence d'additifs ont révélé qu'elles avaient reçu une lettre d'assignation de la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs (Fict). Le courrier dénonce des "allégations trompeuses" et demande le retrait de la pétition du site de Yuka qui a réuni 300.000 signataires.

Les industriels affirment respecter scrupuleusement les règles européennes. "L'Agence sanitaire européenne a fixé des seuils à 150 mg/kg pour limiter les répercussions sur la santé. Ce débat est franco-français. En Allemagne ou en Italie, au contraire, l'usage de ces molécules est obligatoire dans certains produits" se défend Bernard Vallat, président de la FICT.

En juin l'Agence nationale de sécurité sanitaire française (Anses) remettra un avis sur les nitrites. La fédération a aussi commandé une étude à l'Institut national de recherche agronomique (Inrae). "Les chercheurs étudient l'effet des vitamines C et E qui, ajoutées à l'alimentation des porcs par exemple, pourraient annuler l'effet dans notre tube digestif", avance Bernard Vallat.