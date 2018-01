Bretagne, France

"Moi ça ne me dérange pas de dire que je suis intermittent de la médecine". Daniel* plante le décor. Ce trentenaire a déjà pris des postes de titulaires, a exercé dans le privé ou dans le public, mais il est revenu à la formule qui lui plaît : exercer la médecine en remplaçant. Plus de liberté dans sa vie privée, malgré une plus grande précarité professionnelle. A-t-il l'impression pour autant d'être un mercenaire ? "Qu'est-ce qu'on appelle un mercenaire ? Il se vend au plus offrant. Je ne pense pas que ce soit le cas, tout n'est pas négociable en ce qui concerne la pratique médicale et la qualité des soins".

A Morlaix, le service cardio a creusé le déficit l'an dernier

Ce qui est sûr, c'est que l'intérim coûte cher. Des journées de remplacements à 400, 500€ et des gardes qui dépassent fréquemment le double. Très vite, en cas de gros problème dans un service, le budget d'un établissement hospitalier en souffre beaucoup. C'est arrivé cette année à l'hôpital de Morlaix, où le service des urgences cardiologiques a eu toutes les peines du monde à remplir ses tableaux de service. Ariane Bénard, la directrice, le confirme : "Pour notre établissement, on est fortement impacté par des dépenses d'intérim médical, _en lien avec des difficultés de recrutement sur des spécialités_. On n'avait pas eu à y faire face auparavant, et ces dépenses ont beaucoup augmenté. Elles vont expliquer une bonne partie de notre déficit 2017".

Étude annuelle de l'ARS, qui s'inquiète

L'Agence Régionale de Santé en Bretagne est bien consciente du phénomène, et tente de l'observer le plus finement possible. Elle y consacre une étude annuelle, qui dresse bien la situation. 18 millions d'euros dépensés en 2016 pour ces frais d'intérims médicaux. Les deux sites les plus concernés sont Carhaix et Pontivy. Quant aux spécialités les plus recherchées en intérim, dans l'ordre : anesthésistes, urgentistes, radiologues.

La TAA, règle devenue problème

Mais il y a aussi des raisons pour expliquer ces dépenses d'intérim. Les médecins se font rares, et les conditions d'exercice les font de moins en moins rêver, notamment les jeunes. Anne* : "Toutes _les petites mesures d'austérité et d'économies font qu'on ne peut pas exercer comme on voudrait_, les directeurs des hôpitaux gèrent les établissements comme des entreprises, et la TAA a précipité tout ça". Les médecins attaquent frontalement l'organisation de l’hôpital en France aujourd'hui. La tarification à l'acte (TAA) rend les choses encore plus compliquées pour les petits hôpitaux, dits "périphériques".

Anne* : "Si vous avez du mal à recruter, vous manquez de médecins, si vous manquez de médecins, vous faites moins d'actes, et si vous faites moins d'actes, vous avez moins de dotations, puisque l'assurance maladie finance les hôpitaux à hauteur des actes réalisés". Le parfait cercle vicieux administratif. "Aujourd'hui, moi je suis très heureuse à mi-temps, et _quand j'ai besoin de faire des travaux chez moi, je prends une garde_, parce que c'est bien payé. Mais il faudrait justement réduire l'écart entre les intérims, payés très chers, et les postes de titulaires, qui ne sont finalement pas récompensés et moins rémunérés". La ministre de la Santé, qui a maintenu les hôpitaux à bout de bras en fin d'année dernière, prévoit aussi de gros changements. Elle s'est engagée à réfléchir et à revenir sur la TAA, une bonne chose, disent généralement les médecins.

L'ARS propose des réponses

Comment faire pour endiguer la tendance, et le coût, toujours plus grand, de l'intérim ? L'ARS Bretagne tente de déployer les outils à sa disposition, car elle sait que les années à venir vont être encore difficiles. Stéphane Mulliez, le directeur adjoint, détaille : "il y a maintenant la prime d'engagement dans la carrière hospitalière (pour les médecins débutants qui s'engagent à rester dans le public), la prime d'exercice territorial (pour ceux qui s'engagent à exercer sur plusieurs hôpitaux, dont des "petits"), les postes d'assistants partagés, (des étudiants en fin de formation qui vont aussi effectuer des consultations dans des plus petits hôpitaux)".

Un décret pour plafonner les rémunérations par intérim

En attendant, l'urgence c'est aussi de calmer les tarifs pratiqués sur le marché de l'intérim médical. Le médecin est rare ? Donc le médecin est cher ! Si l'hôpital est devenu une entreprise, normal que son fonctionnement soit soumis à la loi de l'offre et de la demande.

Malheureusement, ça donne des tarifs parfois exorbitants, et le gouvernement a pris un décret en novembre dernier. Il va fixer des tarifs "plafonnés" pour les gardes de 24 heures, qui vont progressivement diminuer d'ici 2020. A terme, ce sera maximum 1170€ bruts par garde de 24h. Preuve qu'il fallait agir en urgence.

Plafonner, fausse bonne idée ?

Mais là aussi, la mesure ne résoudra pas tout. Daniel* y voit un possible effet pervers : "c'est une fausse bonne idée, ça ne règle pas le problème de la désertification des services dans le besoin. Et si certaines personnes fonctionnent de façon régulière en intérim, _elles vont s'orienter vers des établissements privés_, qui vont les rémunérer à hauteur de ce qu'elles avaient avant". Et donc, mécaniquement, encore moins de bras disponible pour l’hôpital public. Quand on vous dit que c'est la crise.

* : Les prénoms ont été modifiés