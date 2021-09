L'internat du lycée de Jonzac fermé à cause de traces de légionelles dans les douches

Les 130 internes du lycée Jean Hyppolite, à Jonzac, ne peuvent plus y dormir depuis le 8 septembre. Des analyses ont révélé des traces de légionelles. Un traitement a été effectué. Il faut maintenant 15 jours. La Région, en charge des lycées, réfléchit à des solutions de substitution.

L'internat du lycée de Jonzac est fermé depuis le 8 septembre, pour cause de traces de légionelles au niveau des douches.

Chaque année, dans tous les lycées, des analyses sont effectuées pour surveiller tout risque de contamination de l'eau par la bactérie Legionella, pouvant entraîner une légionellose. Mais cette fois-là (et cela arrive rarement) à Jonzac, au lycée Jean-Hyppolite, elles ont révélé des traces de légionelles au niveau des douches. L'internat du lycée accueille 130 élèves. Il est depuis fermé.

Immédiatement, tout a été traité. Et réanalysé. Il faut ensuite attendre au moins deux semaines, délai nécessaire pour connaître les résultats de ces nouveaux tests. Cela permet notamment d'observer si de nouvelles légionelles se développent ou non.

Les délais n'ont pas été ceux que nous préconisions" - Philippe Mittet, le directeur général adjoint du pôle Education, à la Région

Le hic, c'est que normalement, dans les lycées et les internats, ces analyses sont effectuées quinze jours avant la rentrée. Cela n'a pas été le cas. "Les délais n'ont pas été ceux que nous préconisions, regrette Philippe Mittet, le directeur général adjoint du pôle Education, à la Région. On a un guide de maintenance qui est connu, que nous avons distribué à tous les lycées. C'est des situations qui sont rarissimes. Je ne veux mettre en difficulté personne, mais _15 jours avant, c'est 15 jours avant. Ne pas le faire 15 jours avant, c'est prendre un risque_. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas."

C'est pour cette raison que l'internat a dû fermer, le 8 septembre. Ce délai de 15 jours permet d'anticiper ces problèmes, sans avoir à fermer.

Dès lors, qu'advient-il des 130 élèves ? Habituellement, la Région n'a pas à répondre à cette question. Dans un premier temps, l'établissement a opté pour des cours à distance, d'après le maire de Jonzac, Christophe Cabri. Solution qui ne lui convenait pas : "Les jeunes viennent de passer deux ans à suivre leurs cours à distance, ça n'est plus possible." Il a donc fait remonter le problème aux élus de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Des solutions à l'étude pour permettre aux élèves de retourner à l'internat

Plusieurs solutions sont actuellement à l'étude. "Il existe des caches que l'on peut mettre sur les pommeaux de douches et qui permettent de filtrer l'eau, développe Philippe Mittet. Nous sommes en train de voir si c'est applicable au lycée de Jonzac." La Région doit envoyer quelqu'un sur place. "On aura trouvé une solution d'ici la fin de la semaine", assure le directeur général adjoint du pôle Education. Cette solution a déjà été apportée dans d'autres établissements, confrontés au même problème.

Si toutefois cette solution n'était pas réalisable, Philippe Mittet en a une deuxième : "Dans l'établissement, on a identifié sept ou huit douches qui ne sont pas contaminées, qui pourraient être utilisées par les élèves. C'est la préconisation que nous avons faite à la direction. Cette solution permettrait d'accueillir un certain nombre d'élèves, peut-être pas tous, ceux qui en ont le plus besoin."

Un problème auquel sont habituées les équipes de la Région

Philippe Mittet insiste bien sur le fait que c'est un problème qu'ils rencontrent rarement, mais cela arrive. "A la Région, nous gérons 295 lycées, cela représente près de quatre millions de mètres carrés. Vous imaginez bien qu'il y a énormément d'installations. Cela arrive donc forcément. Heureusement pour nous, pas toujours dans les internats. _On trouve des traces de légionelles environ deux fois par an_."

Les résultats définitifs des nouvelles analyses sont attendus le 25 septembre, pour une réouverture espérée le 27 septembre.