L'invention d'un Tourangeau pour soigner des astronautes sélectionnée par la NASA

L'échographe spatial, capable de faire des échographies à distance est d'ores et déjà dans l'ISS, la station spatiale internationale. L'invention a été imaginée, construite et testée en Touraine.

Il y a un petit peu de Touraine dans l'espace. Un échographe équipe désormais la station spatiale internationale (ISS) pour examiner les six astronautes présents. Les sondes sont pilotés à distance par leur inventeur, le professeur Philippe Arbeille, médecin au CHU de Tours. Il se rend à Toulouse tous les trois mois environ pour s'occuper de ces "patients" forcément particuliers.

L'outil est simple d'utilisation, l'astronaute doit juste poser l'une des sondes là où l'indique le professeur et les images de l'échographie apparaissent en direct sur son écran. Révolutionnaire, pour une meilleure santé des astronautes. "Nous, on manipule un joystick pour orienter la sonde pour 'attraper' l'organe, et on fait les réglages, depuis la Terre. L'astronaute n'a presque rien à faire." explique Philippe Arbeille.

Des tests à Richelieu, puis avec Thomas Pesquet

Cet échographe, il l'a proposé à la NASA après un appel d'offres de l'entreprise américaine. Quatre mois après, il est rappelé, son invention a été retenue. Pour autant, il ne gagnera pas un euro : "Ça surprend beaucoup de gens quand on leur dit ça. Mais la recherche, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. A l'hôpital, on peut en faire, mais sans gagner des sous. C'est la règle et je la connaissais, je n'ai pas eu de surprise."

Les patients n'ont pas à se déplacer." Philippe Arbeille, inventeur de cet échographe spatial

Le 18 avril 2017, son échographe était testé déjà dans l'ISS, avec l'astronaute Thomas Pesquet. Mais avant d'être envoyée dans l'espace, l'invention était testée en Indre-et-Loire, dans la maison de santé de Richelieu : "Pendant 2 ans, nous avons réalisé 300 examens. Les patients à Richelieu, et moi à Tours. Les patients avaient leur échographie et leur réponse tout de suite. C'était très bien, car ils n'avaient presque pas à se déplacer !". Une réponse au problème récurrent de désert médical. Face au succès de l'expérimentation, la maison de santé décide d'acheter un échographe, près de 60 000 euros, mais aucun médecin ne l'utilise. Aucun échographiste ne s'est proposé, faute de cerveaux disponibles, ou d'attrait financier.