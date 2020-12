L'invité de 8h17 : Barbara Losfelt, co-responsable des laboratoires Bio 86 à Châtellerault

Se faire dépister autant que possible avant de passer Noël en famille, c'est la recommandation du gouvernement qui veut éviter tout nouveau rebond de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Dans la Vienne, l'une des responsables des laboratoires Bio 86 se préparent donc à un nouveau rush.

Cela fait depuis le mois de mars que les équipes de sont mobilisées sur le terrain de la lutte anti-covid à travers les dépistages et les analyses de tests. La deuxième vague de la Toussaint a été tendue, mais petit moment de répit depuis une à deux semaines, avant sans doute un nouveau rush, le gouvernement ayant conseillé aux Français d'aller se faire dépister avant de se rendre chez leurs proches à Noël. Pour y faire face, "Bio 86 est déjà en train d'anticiper", explique Barbara Losfelt, l'une des co-responsables des labos, invité de 8h17 sur France Bleu Poitou.

Des impératifs de délais pour les résultats

D'autant que dorénavant, il y aura des impératifs de délais. Les autorités publiques demandent en effet aux laboratoires de donner les résultats des tests dans les douze heures. Dans certains départements surexposés au coronavirus, les délais explosent : une semaine pour prendre un rendez-vous et autant pour avoir des résultats. C'est trop long. Et surtout inefficace en terme de santé publique si l'on veut isoler le patient et retracer les cas contacts à temps. Même si dans la Vienne, Bio 86 a toujours rendu les résultats en 24 ou 48 heures, rarement dans les 72 heures, il faut améliorer encore les délais.

Ouverture des sites plus tôt le matin

Du coup, les labos poitevins Bio 86 vont élargir encore leurs horaires de prélèvements et augmenter les tournées : les livreurs tourneront davantage pour apporter les tests dans les labos de l'enseigne ou vers le CHU de Poitiers qui réalise lui aussi ces analyses. Depuis le mois de mars, et pour tenir les sites de dépistage, Bio 86 a recruté l'équivalent de huit temps-plein, soit une quinzaine de personnes : des secrétaires, informaticiens, livreurs et autres biologistes.

Des rendez-vous pour éviter les files d'attente

Outre les laboratoires de la Vienne, il est possible de se faire dépister dans des locaux mis à disposition par les collectivités. Il reste cependant des sites de dépistages en extérieur à Loudun, Chauvigny et Civray. Pour éviter de faire attendre les patients dans le froid, les tests se font sur rendez-vous.