L'IRM de l'ancien hôpital de Belfort s'installe à Bavilliers, juste à côté du centre hospitalier du Chênois. 15 médecins libéraux, 12 manipulateurs radio et 2 secrétaires s'occupent de ce service d'imagerie médicale, en partenariat avec l'hôpital nord Franche-Comté.

Le nouveau bâtiment de 500 m² dispose d'équipements neufs pour un montant de plus d'1,5 millions d'euros. - Crédits photos : Service communication Hôpital Nord Franche-Comté

Cinq IRM d'ici 2020 dans le nord Franche-Comté

Le nouveau bâtiment de 500 m² dispose d'équipements neufs pour un montant de plus d'1,5 millions d'euros. C'est le troisième service d'IRM dans le nord Franche-Comté, avec ceux de Trévenans (2 appareils IRM) et du Mittan (1 IRM et 1 scanner), alors que la région fait face à une pénurie de médecins radiologues.

"L’ARS a autorisé l’installation d’un second appareil d’IRM sur le site de Bavilliers au premier semestre 2020. Ainsi, le Nord Franche Comté disposera de 5 appareils d’IRM, améliorant encore l’offre de soins et les délais d’attente pour ce type d’examens", précise l'hôpital nord Franche-Comté dans un communiqué.

Comment prendre un rendez-vous ?

"Les rendez-vous pour les examens d’IRM et de scanner sont à prendre soit à l’HNFC, sur le site de Trevenans, soit auprès des cabinets de radiologie privés du Territoire de Belfort ou du Pays de Montbéliard. Les patients sont ensuite orientés sur un appareil en fonction de leur choix (lieu ou type d’examen, activité choisie publique ou privée). Il n’est pas possible de prendre rendez-vous sur le site de Bavilliers".

Le centre d'imagerie médical de Bavilliers est situé au 10-12, rue Alfred Engel, à côté du CHSLD Le Chênois, téléphone : 03.84.98.52.83.