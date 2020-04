L'Isère en DIRECT en ce vendredi, 17è jour du confinement

On compte à ce jour 199 patients atteints par le coronavirus hospitalisés en Isère, 156 dans les EHPADs et 23 décès (16 à l'hôpital et 7 à l'EHPAD de la Verpillère.. Par ailleurs, Vienne retrouve son marché aujourd'hui et première condamnation à de la prison ferme pour non respect du confinement.