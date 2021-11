L'Isère passe à la vitesse supérieure pour la 3ème dose du vaccin contre le Covid-19

La nouvelle campagne de vaccination s'appuie d'une part sur les professionnels de santé de ville, déjà très sollicités ces derniers mois, et qui doivent s'efforcer d'augmenter leurs créneaux de vaccination pour gagner la course contre la montre avec le nouveau variant Omicron du coronavirus. Médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, kinés sont habilités à faire des injections et sont un relais essentiel dans les territoires où n'existent pas de centres de vaccination.

S'appuyer sur la médecine de ville et les centres de vaccination

Dans les centres plus urbains, les 11 centres de vaccination existants vont être renforcés à Grenoble (au CHU et au centre départemental de l'avenue Albert 1er de Belgique), Vienne, Pont-de-Chéruy, Bourgoin-Jallieu, l'Isle d'Abeau, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Roussillon, Voiron, Crolles, la Mure. "Nous sommes en train de voir avec chacun d'entre eux de quelle façon on peut à nouveau, et malgré tout le travail qu'ils ont pu faire, et la fatigue que cela représente, comment on peut à nouveau augmenter leurs capacités", explique Aymeric Bogey, le délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé en Isère. "Et d'ailleurs, en quelques jours la semaine, on a déjà des premiers effets. La semaine qui précédait les annonces du ministre de la Santé et des Solidarités, nous faisions 10 000 doses dans les centres de vaccination. Cette semaine, on va être en capacité d'offrir plus de 20.000 rendez vous".

Des vaccins en nombre suffisant pour tous

Au contraire du début de la campagne de vaccination au printemps dernier, il n'y a pas de problèmes d'approvisionnement en doses de vaccin, assure Aymeric Bogey : "Les vaccins, on les a. C'est le changement par rapport au début de la campagne de vaccination au printemps dernier. Il fallait avancer, mais de façon raisonnable, en fonction des disponibilités de doses. Ce souci est derrière nous. Le ministre (Olivier Véran, ministre de la Santé, NDLR) a rappelé récemment que nous devons vacciner 18 millions de Français et il y a 26 millions de vaccins en stock, sans même compter sur les approvisionnements qui pourraient arriver dans les semaines qui viennent. On peut donc densifier l'activité dans les centres, et potentiellement en ouvrir d'autres".

Aller au devant de ceux qui habitent dans les zones rurales reculées

Le directeur territorial de l'ARS annonce aussi dans les prochains jours l'ouverture de centres "éphémères" pour aller au devant de ceux qui sont éloignés des centres de vaccination au Bourg d'Oisans, à Saint-Paul-de-Varces, dans le Trièves, à Corps, Renage..

Même avec la 3ème dose, respecter encore les gestes barrières

Aymeric Bogey veut aussi enfoncer une fois le clou de la nécessité de respecter, encore et encore, les gestes barrières : "Je sais que ça fait X fois qu'on le répète, que ça peut entraîner une lassitude chez nos concitoyens. Mais le respect des gestes barrières et surtout l'aération des locaux dans cette période où on est souvent enfermé à plusieurs dans une même pièce, c'est indispensable, comme l'est naturellement la vaccination. Je souhaite insister sur ce message dans cette période où un nouveau variant apparaît, dont on ne sait pas encore grand chose, mais qui suscite beaucoup d'inquiétude".

Et dans une période aussi, où le taux d'incidence grimpe jour après jour de façon importante dans notre département, avec d'ores et déjà 325 nouveaux cas pour 100 000 habitants en Isère.