Isère, France

Vieillir mieux et chez soi. C'est l'objectif de l'expérimentation lancée par le dispositif IsèreADOM. Les personnes âgées ont du matériel médical chez eux, connecté et qui permet au personnel soignant de suivre en temps réel l'état de santé des patients. Jacques Muth fait partie des 50 personnes qui participent.

"Je me pèse deux fois par semaine, je prends ma tension et mon pouls", explique Jacques, grenoblois âgé de 84 ans, féru de peinture et de mots fléchés. Toutes les données sont récupérées pour surveiller ses problèmes d'insuffisance cardiaque via une plate-forme. "Une plate-forme accessible qui permet aux infirmières d'appeler tout de suite en cas d'anomalie" ajoute Laura Bonnefoy, vice-présidente en charge de l'autonomie au conseil départemental de l'Isère.

Une solution à la désertification médicale ?

Le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier, estime qu'en Isère 17 000 personnes seraient concernées. Pour le pharmacien référent de Jacques : "Permettre à des personnes âgées de rester chez elle tout en assurant un suivi permet également de limiter un engorgement des hôpitaux". Pour l'instant l'expérimentation est réalisée dans 4 secteurs : l'agglomération grenobloise, le Vercors, la Bièvre et les portes des Alpes.