L'Isérois Jonathan Pellissier a gagné son 1er pari en mobilisant fortement autour du don de moelle osseuse

Ce samedi 3 février, les médecins de l'Etablissement français du sang se déplaceront à titre exceptionnel à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu pour des entretiens médicaux avec les volontaires Nord-Isérois qui se sont manifestés après l'appel de Jonathan Pellissier.

Mi-octobre, Jonathan Pellissier, habitant de Ruy-Montceau, lançait un appel pour le don de moelle osseuse, incitant un maximum de personnes à se porter candidat. France Bleu Isère, entre autre, relaie son appel. 3 mois et demi après, si aucun donneur compatible n'a été trouvé pour le jeune homme de 27 ans qui souffre de myelofibrose, en Nord-Isère, quelques 300 personnes se sont pré-inscrites sur le site dondemoelleosseuse.fr. Une affluence si forte que l'Etablissement français du sang que ce samedi des médecins de l'EFS se rendront à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu pour finaliser ces candidatures. L'idée étant de ne pas décourager ces volontaires.

"Délocaliser" une journée d'inscriptions en dehors des centres de Lyon, de Grenoble et de Bourg-en-Bresse, est assez rare. Ce type d'événement est rendu possible par la forte mobilisation donc, mais aussi la volonté de l'EFS et celle du centre hospitalier Pierre-Oudot, qui met à disposition ses locaux.

A noter que ces 3 et 4 février, de 10h à 16h, un stand d'information sur le don de moelle osseuses sera installé dans le hall du CHPO pour sensibiliser un maximum de personnes.

Reportage avec Jonathan Pellissier et le Docteur Catherine Giannoli de l'EFS Lyon

