L'Isle d'Abeau : des tests de dépistage proposés gratuitement à la population

"L'objectif est de rassurer les habitants et sécuriser par rapport à cette crise" explique Cyril Marion, le maire de la commune de l'Isle d'Abeau, à l'origine de cette opération de dépistage gratuit de la Covid-19 ce mercredi matin, en lien avec l'Agence Régionale de Santé et le laboratoire Oriade-Noviale. De 9 heures à midi, 285 personnes ont été testées.

C'est de la prévention, à quelques jours de la rentrée des classes et avec les retours de vacances, pour continuer à dire : soyons prudents. - Cyril Marion, maire de l'Isle d'Abeau.

Distanciations sociales, lavage des mains avant d'entrer dans le périmètre de test ou encore port du masque. Toutes les précautions ont été prises pour permettre à la population, qu'elle soit de l'Isle d'Abeau ou non, de se faire tester ce mercredi matin. Seule condition pour le faire : se munir de son numéro de sécurité sociale et remplir un petit questionnaire à destination des biologistes. C'est l'assurance maladie qui prend en charge les frais occasionnés par cette journée pour permettre la gratuité et toucher le plus de monde possible.

Lavage des mains obligatoire avant d'entrer pour se faire tester. © Radio France - Bastien Thomas

"Samedi (22 août), on était au camping et il y avait beaucoup de monde" raconte Natija, 47 ans. Alors avec le brassage de population et son travail dans une crèche, elle voulait se faire tester "pour savoir si j'ai le virus, si je peux contaminer ou non les gens autour de moi, comme je travaille avec des enfants" dit-elle encore. C'est aussi la motivation de Christian, 57 ans. "J'ai beaucoup de personnes âgées autour de moi. Je voudrai savoir si je suis contaminé pour adapter mon comportement avec elles" explique-t-il.

L'opération a eu un certain succès. 285 personnes testées en trois heures, ce qui a entraîné un peu d'attente, dans le respect des distances de sécurité. © Radio France - Bastien Thomas

Les résultats de ces tests seront communiqués par SMS ou courrier postal en début de semaine prochaine par le laboratoire Oriade-Noviale de l'Isle d'Abeau. La suite des événements dépendra du résultat des tests.

Établir des maillons de contamination

L'Agence Régionale de Santé, qui co-organise cette matinée, cherche là à mettre au jour des potentiels foyers de contamination. "Si une personne est testée positive, alors on l'appelle pour lui demander avec quelles personnes elle a été en contact dans les derniers jours. Nous appelons ensuite ces personnes pour leur demander de se faire tester et de se placer en isolement" détaille Anne-Maëlle Cantinat, déléguée iséroise de l'ARS Auvergne Rhône-Alpes.

Une autre journée de dépistage pour le plus grand nombre est d'ores et déjà envisagée en Isère, "dans l'agglomération grenobloise cette fois" précise la déléguée de l'ARS en Isère. Mais aucune date n'a été communiquée pour le moment.