Auxerre, France

La maladie touche prés de 6000 personnes dans l'Yonne et autant de famille. Des familles qui doivent faire face à une situation épuisante devant la perte d'autonomie , d'un mari, d'une épouse, d'un père ou d'une mère. A Auxerre, l'Oasis, une plateforme de répit leur permet de souffler de quelques heures à quelques jours.

Prendre deux heures de répit pour s'occuper de soi

Dans un premier temps, ce soutien peut même être apporter à domicile. Sandrine Guerville est cadre du pôle maladie neurocognitive majeurs à la maison départementale de retraite à Auxerre : " On a la possibilité par le biais de la plateforme de proposer _dix interventions de deux heures à domicile_, sans coût pour l'usager, de façon à faire la jonction entre une difficulté et une aide au domicile structurée par les organismes existants. Nous avons une assistante de soins qui va se déplacer avec si possible une psychologue si elle est acceptée. L'assistante s’occupera avec le malade des activités dont il a l’habitude. La psychologue pourra elle prendre du temps avec l'aidant pour un échange, ou l'aidant prendra du temps pour réaliser des choses toutes banales, prendre un bain, aller chez le coiffeur, faire des courses ou aller voir ses petits enfants, la vie quoi, donc deux heures pour eux, pour avoir du répit."

L'aidant ne doit pas aller au delà de ses limites

C'est une respiration indispensable pour ne pas craquer. Jean Luc Cécile, dont l'épouse est atteinte par une maladie neurodégénérative depuis 8 ans conseille à toutes les personnes dans la même situation d'y avoir recours, le plus tôt possible : " L'aidant ne doit pas aller au delà de ses limites, parce que la souffrance de voir la personne que l'on aime se dégrader est telle, qu'à un moment on peut croire pouvoir assumer seul les souffrances que l'on ressent, mais ce n'est pas vrai. on peut même rentrer dans une phase dépressive et là il est important d'avoir ce type de plateforme, des médecins, neurologues ou psychiatres s'il le faut, pour le malade mais aussi pour l'aidant. Il ne faut pas hésiter à consulter quand on sent que l'on commence à être trop fatigué. Il peut s'installer de la violence et des choses assez compliquées."

L'aide de cette plateforme de répit à Auxerre, permet de maintenir, jusqu'à trois ans de plus, le malade à domicile. Pour joindre la plateforme le numéro de téléphone est le 03- 86- 72- 25- 18

