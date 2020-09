L'obligation du port du masque étendue à 15 communes du Puy-de-Dôme

Depuis le week-end dernier, le Puy-de-Dôme est classé en zone rouge, synonyme de circulation active de la Covid19. Philippe Chopin, le préfet du département avait annoncé que l'obligation de port du masque allait être étendue, après concertation avec les maires des communes concernées. C'est effectif depuis cet après-midi dans quinze communes du département, essentiellement dans l'agglomération clermontoise. Toutes les communes de 9.000 habitants sont concernées ainsi que quelques communes plus petites.

Les communes où l'obligation ne concerne que les abords des établissements scolaires et de la petite enfance

Aubière

Cournon d'Auvergne

Les Martres-sur-Morges

Malintrat

Randan

Saint-Genès-Champanelle

Saint-Germain-Lembron.

Les communes où l'obligation concerne les abords des établissements scolaires ainsi que le centre-ville

Beaumont

Chamalières

Clermont-Ferrand

Gerzat

Pont-du-Château

Riom

Thiers

Issoire est également concernée, mais uniquement le samedi matin, jour de marché

Une extension du périmètre pour Clermont-Ferrand

L'interdiction ne concernait que le centre ancien de Clermont-Ferrand et une partie de la place de Jaude. Le périmètre est désormais plus large puisqu'il comprend tout le centre-ville, autour de la première ceinture. Elle englobe toutes les rues autour des places de Jaude, Gaillard, rue Montlosier, place Delille, cours Sablon, boulevards Mitterrand et de Gaulle. Les places de la Rodade et de la Fontaine à Montferrand, ainsi que la gare routière des Salins et le parvis de la gare SNCF sont aussi des zones où le port du masque devient obligatoire.

L'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes est évidemment toujours en cours. L'arrêté du préfet est valable jusqu'au 1er octobre inclus. Il pourrait être prolongé si nécessaire et même étendu à d'autres communes si la situation sanitaire continuait de s’aggraver.

Les détails des zones concernées dans l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme.