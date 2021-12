L'obligation du port du masque étendue en Charente

A partir d'aujourd'hui 1er Décembre, le port du masque est obligatoire à l'intérieur des établissements recevant du public, y compris ceux soumis au pass sanitaire. Le port du masque en extérieur est aussi obligatoire, pour toute personne de 11 ans et plus, sur l'ensemble du département, aux abords des marchés, des marchés de Noël, des brocantes, des ventes au déballage, et des manifestations soumises à déclaration, des gares ferroviaires et routières, des abribus, et au sein de toute file d'attente. Le port du masque est aussi obligatoire dans la rue, dans des périmètres précis : sur le plateau et dans les principales rues commerçantes à Angoulême, dans les rues piétonnes à Cognac, et dans les zones commerciales de Châteaubernard. Pour rappel, le non-respect de ces mesures est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros, et jusqu'à 1500 euros en cas de récidive.