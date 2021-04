L'Observatoire de Nice lancé dans le projet de radiotéléscope géant SKAO (SKA Observatory)

On va “écouter” l'Univers depuis ses origines ! Ondes, fréquences, lumières, gazs d'avant les Galaxies...des milliers d'astronomes dans le monde attendent avec impatience le nouveau radio-téléscope géant SKAO et ses dizaines de milliers de capteurs. Entretien avec Chiara Ferrari astronome à Nice.

Chiara Ferrari croule sous les dossiers. Cette astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, directrice de la Maison SKA France, est chargée de piloter ce gigantesque projet du côté des chercheurs français. Un projet titanesque.

grand projet mondial

Il s'agit de construire, avec plus de quinze autres pays, deux bases en Afrique du sud et en Australie explique Chiarra Ferrari "près de 200 paraboles (photos) en Afrique du Sud et plus de 130 000 petites antennes "de dimension de celles que l'on trouvait sur les toits pour capter la télévision qui seront installées dans des zones désertiques en Australie"(photos)

capter l'univers depuis les origines

"Ce seront des capteurs pour observer des lumières, des fréquences en bande-radio, des composants de l'univers... des traces des gazs d'hydrogènes qui se trouvent dans les galaxies et même celles qui proviennent d'une période précédent la formation des galaxies"(...) "On pourra étudier l'Univers, le ciel comme jamais cela n'a été possible" et donc pour la première fois capter ces gazs qui existaient à la formation de tous les objets lumineux de l’Univers.

"Autre possibilité : on pourra mesurer les champs magnétiques présents dans l'Univers qui fonctionnent comme des aimants, les ondes gravitationnelles, via les étoiles Pulsar".

des données en masse.. plus qu'internet aujourd'hui

Environ un millier d'astronomes-chercheurs en astrophysique se préparent pour travailler à l'Observatoire SKA sans compter les ingénieurs et les constructeurs " puis près de 4 000 astronomes devraient être intéressés par les données reçues. Le nombre d'informations et des données produites dépassera le trafic internet actuel. Un instrument de recherches qui profitera à d'autres domaines scientifiques".

SKA-Observatory sera une sorte de super calculateur qui va permettre de réaliser des avancées dans tous les domaines de l'astrophysique.

La construction de ce radiotélescope géant appelé à révolutionner l'astronomie se fera entre 2021 et 2029 "mais l'exploitation des données pourra commencer plus rapidement sur les parties installées au fur et à mesure".

Ce projet avec beaucoup de technologies avancées mobilise à la fois des chercheurs et des industriels, un partenariat public-privé qui implique entre autre le CNRS. Six pays sont déjà membres de l’Observatoire SKA : Afrique du Sud, Australie, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume Uni, mais d’autres s’apprêtent à y rentrer.

Le budget pour la construction et l’exploitation de ce futur Observatoire SKA (SKAO) sera autour d'un à deux milliards d'euros.

Nice en première ligne en France

Pour l'heure la France n'a pas encore ratifié sa participation au projet mais elle a posé sa candidature en février dernier. Elle doit encore soumettre le projet à un vote au parlement.

L'Observatoire de la Côte d'Azur, basé sur les hauteurs de Nice, se dit prêt à lancer "une grande journée spéciale à Nice dès la ratification signée par le Parlement français avec une cérémonie et des animations." Et ses représentants dont Chiara Ferrari espèrent amener l'exposition itinérante consacrée au projet l'année prochaine à Nice SHARED SKY.

champs de près de 200 capteurs en Afrique du Sud - crédits SKA O - SKA Observatory

projet champs de capteurs crédits SKA Observatory - SKA Observatory