L'Occitanie franchit la barre des 1 000 morts du COVID, qui sont les malades hospitalisés ?

Ce mardi, la région Occitanie enregistrait 1020 décès depuis le début de l'épidémie de Covid-19.L'agence régionale a étudié les cas les plus graves pour comprendre qui sont aujourd'hui les personnes les plus touchées : sans surprise, les hommes de plus de 66 ans avec des facteurs à risque.

Ce mardi l'agence régionale de santé d'Occitanie enregistrait 1020 décès du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. 340 personnes sont hospitalisées en réanimation.

L'ARS a étudié de près un échantillon de patients pris en charge pour des complications graves pour mieux comprendre qui sont les personnes les plus touchées par la maladie. Ainsi 135 personnes ont fait l'objet d'une analyse.

Ce sont les hommes qui sont les plus concernés (69 %) et sans surprise les plus de 65 ans (65 %). Mais un tiers des malades graves ont entre 45 et 64 ans. 98 % des patients les plus gravement touchés ont un facteur de risque aggravant (obésité, hypertension artérielles, diabète).

Actuellement le nombre de nouvelles hospitalisations est toujours en forte progression. On a dépassé depuis une semaine le pic d'activité de la première vague en avril.

En moyennes, près de 4 000 nouvelles contaminations sont signalées chaque jour à l'ARS.

Evolution des hospitalisations - ARS

