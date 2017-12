Toulouse, France

Attention à votre petit bout de chou : l'épidémie de bronchiolites est bien installée en Occitanie. Elle a commencé à la mi-novembre et devrait durer environ trois mois. Signe que cette épidémie gagne du terrain : depuis le début de l'épisode, plus de 250 enfants ont du être hospitalisés, d'après l'agence régionale de santé. Les familles de petits malades se bousculent chez leur médecin traitant ou à l'hôpital pour les cas les plus graves.

[#HiverSansVirus❄] L'épidémie de #bronchiolite gagne du terrain dans nos régions ! En savoir plus sur cette maladie très contagieuse : https://t.co/FiWZVWCLshpic.twitter.com/Fch3euit33 — Alertes Sanitaires (@AlerteSanitaire) November 30, 2017

Situation tendue aux urgences pédiatriques

Aux urgences pédiatriques de l'hôpital Purpan à Toulouse, en ce moment, 80% des consultations concernent des pathologies respiratoires (asthme, bronchite, trachéite, bronchiolite etc.). Environ 200 petits patients se font ausculter chaque jour, dont une trentaine à cause de la bronchiolite. "On essaie de renforcer encore les équipes, explique le docteur Isabelle Claudet, responsable des urgences pédiatriques, mais nous arrivons au bout de ce que l'on peut faire, on commence à être bien saturés, alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint (généralement, entre Noël et Jour de l'an)."

Affluence chez les kinésithérapeutes

En Midi-Pyrénées, des kinésithérapeutes, rassemblés au sein de l'association "bronchiolite assistance", assurent des permanences pour la bronchiolite, les week-ends et les jours fériés. Line Coustures, kinésithérapeute à Léguevin (Haute-Garonne), également coordinatrice départementale pour l'association, est débordée ces dernières semaines : "c'est la grosse période, et cette année, elle est particulièrement importante par rapport aux années précédentes. Cela faisait deux-trois ans que l'épidémie était normale, voire subnormale, et cette année, elle est bien importante ! Nous étions deux dans ce cabinet il n'y a pas longtemps, il a fallu une troisième kinésithérapeute parce que nous avons du mal avoir tous les 'pitchoux' et que nous ne pouvons pas les laisser quatre-cinq jours sans rendez-vous. Il faut donc pouvoir répondre à la demande au jour le jour."

ÉCOUTEZ | Reportage dans un cabinet de kinésithérapie. Copier

Des kinésithérapeutes organisent des astreintes pour les consultations. © Radio France - Justine Dincher

► Association "bronchiolite assistance" : 08 92 68 20 22 (0.34 € TTC/min depuis un poste fixe).

Des astuces pour limiter la contamination

Face à "l'arrivée massive de nouveau-nés et de nourrissons aux urgences de l'hôpital des enfants", le CHU de Toulouse rappelle ainsi les bonnes pratiques pour limiter la propagation des virus : se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude plutôt que dans ses mains, éviter les visites auprès des bébés en cas de toux par exemple, ne pas exposer les nourrissons près d'enfants ou d'adultes malades, etc. La bronchiolite est un infection virale qui s'attrape facilement et qui se transmet directement par la toux, les baisers, ou indirectement par les mains.

Si le nouveau-né tousse, semble ressentir une gêne respiratoire, et mange/boit moins, le CHU de Toulouse explique qu'il ne faut pas attendre : il faut d'abord consulter un pédiatre ou un médecin traitant (c'est d'autant plus le cas si l'enfant a de la fièvre) qui évaluera la situation. La nuit, le week-end et les jours fériés, les familles peuvent téléphoner à "SOS Médecins" (05 61 33 00 00) ou à "Allô docteur" (39 66). Enfin, en cas d'urgence vitale, il faut contacter le 15, ou le 112 depuis un téléphone portable.