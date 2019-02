L'OGC Nice se mobilise pour le don du sang

Une collecte de sang a été organisée ce lundi au sein du club de l'OGC Nice. Une cinquantaine de personnes y ont répondu présent dont des anciens joueurs. Un joli geste de plus pour le Gym très engagé dans sa ville.

Nice, France

L'OGC Nice a accueilli ce lundi une collecte de sang au sein du club. Partenaire de longue date de l'établissement français du sang (EFS), le Gym a permis à ses salariés, membres du staff, anciens joueurs, supporters et partenaires de faire un don. Une cinquantaine de personnes y ont participé. Un geste important en cette période de vacances scolaires et d'épidémie de grippe où le stock de poches de sang est au plus bas. La collecte s'est déroulée toute la journée dans la salle de conférence de presse du Gym.

Le club qui organisera avec l'EFS une nouvelle collecte au printemps : la 6e édition du don du sang rouge et noir, sur la place Masséna à Nice, du 9 au 12 avril prochain.