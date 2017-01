L'OGC Nice soutient le Point rose

Sponsor de l'OGC Nice durant l'Europa League, l'association Le Point rose a une nouvelle fois étais mis à l'honneur par le club de football azuréen. Le leader de la Ligue 1 a organisé une soirée projection-débat sur la douleur de la perte d'un enfant en présence de Yoan Cardinale le gardien du Gym.

Ce jeudi soir, l'OGC Nice a organisé une projection-débat avec Le Point rose. Cette association (sponsor caritatif du Gym pendant l'Europa League) vient en aide aux parents meurtris par la perte d'un enfant souvent peu ou pas accompagné.

Un thème évoqué dans le film "Beauté Cachée" avec l'acteur américain Will Smith, sorti en décembre dernier et toujours à l'affiche. A l'issue de la projection, un débat a eu lieu avec la participation de la présidente du Point rose Nathalie Paoli, du Docteur Eric Dudoit et de Yoan Cardinale.

Yoan Cardinale parrain du Point rose

Le gardien du Gym est le parrain "niçois" de l'association Le Point rose. Il a connu des moments douloureux avec son frère malade étant jeune.