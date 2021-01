Coronavirus : l'OM propose le Stade Vélodrome pour faciliter la vaccination des Marseillais

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’OM se dit "pleinement engagé dans la lutte contre la pandémie en ces temps de crise sanitaire. Le club avait déjà promu le port du masque à travers des vidéos de joueurs du club sur ses réseaux sociaux et soutenu les personnels soignants à travers la promotion de PHOCEO, le fonds de dotation des Hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée."

Des locaux adaptés

Le club olympien propose désormais de mettre à disposition de l’agence régionale de santé (ARS) des locaux au sein du stade Orange Vélodrome afin de faciliter l’organisation de la campagne de vaccination. Selon l'OM, "les caractéristiques du stade permettent en effet d’accueillir la logistique nécessaire et d’aménager plusieurs environnements différents, de la consultation pré-vaccinale aux séances de vaccination, tout en garantissant la sécurité des vaccins et de la vaccination. De plus, la capacité d’accueil de l’Orange Vélodrome, ainsi que sa facilité d’accès, pourraient favoriser une prise en charge massive de la population marseillaise lorsque cela sera possible."

"Une évidence" selon un responsable

Abdou Sbihi, Directeur Technique Médical de l’Olympique de Marseille précise : " En ces temps de crise, il nous semble normal de contribuer autant que possible à la lutte contre la pandémie. Puisqu’il est malheureusement toujours impossible de recevoir nos supporters au stade, le mettre à la disposition de l’ARS nous a semblé une évidence et tous les collaborateurs du club sont près à s’engager pour faciliter cette campagne de vaccination. "