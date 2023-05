L'OMS annonce que le Covid-19 "n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale"

Le Covid 19 est désormais suffisamment sous contrôle pour lever le niveau maximal d'alerte, a décidé l'OMS, après plus de trois ans d'une pandémie qui a fait "au moins 20 millions" de morts, miné l'économie mondiale et encore creusé le fossé des inégalités. "C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale", a affirmé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les experts consultés par le directeur général ont jugé qu'"il était temps de passer à une gestion à long terme de la pandémie de Covid-19" malgré les incertitudes qui subsistent sur l'évolution du virus. Le plus haut niveau d'alerte de l'organisation avait été décrété le 30 janvier 2020, quelques semaines seulement après la détection en Chine des premiers cas de cette nouvelle maladie virale respiratoire contre laquelle n'existait alors aucun traitement spécifique.

Mais il avait fallu attendre que le patron de l'OMS parle de pandémie en mars 2020 pour qu'États et populations prennent conscience de la gravité de la situation et que des mesures sanitaires parfois très contraignantes - jusqu'à de longs mois de confinement - soient mises en place. Le SRAS-CoV-2 avait alors déjà bien entamé son voyage mortel qui allait le voir émerger très rapidement dans le monde entier.