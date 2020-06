L'OMS émet un doute sur l'étude sur l'hydroxychloroquine,"le château de cartes s'effondre" réagit le Pr Raoult

L'Organisation mondiale de la santé va reprendre ses essais cliniques sur l'hydroxycloroquine. Des essais suspendus après une étude parue dans la revue "The Lancet" mettant en cause l'efficacité de la molécule défendue par le Professeur Didier Raoult, qui n'a pas tardé à réagir.

Il avait qualifié de "foireuse" l'étude de la revue médicale The Lancet qui remettait en cause l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19. Le Professeur Didier Raoult avait-il raison ? L'étude se trompe-t-elle lorsqu'elle juge la molécule inefficace voire dangereuse ? En tout cas l'OMS qui avait décidé après la lecture de cette étude de suspendre les essais cliniques (conclusion qui avait poussé le gouvernement à interdire la prescription de l'hydroxychloroquine à l'hôpital) revient en arrière et annonce une reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19.

"Le château de cartes s'effondre."

L'étude qui indiquait une mortalité en hausse chez les patients traités avec l'hydroxychloroquine ne serait en fait pas assez solide. Un revirement de situation qui a fait réagir Didier Raoult qui, depuis le début de la crise, défend la prise d'hydroxychloroquine pour les patients positifs au Covid-19.

L'Agence française du médicament pourrait emboîter le pas à l'OMS mais elle se donne encore un peu de temps avant de reprendre aussi les essais. Par ailleurs le Professeur Didier Raoult est accusé par un médecin, d'après Le Canard Enchaîné, d'avoir prescrit à des patients l'hydroxychloroquine sans leur consentement.