L’opération « Masques pour tous » arrive à Nontron

France Bleu Périgord relaie jour après jour vos initiatives. Dans ce contexte particulier lié au COVID-19, le respect des gestes barrières et des règles de confinement est primordial. Parmi les nouveaux usages liés à cette épidémie, le port du masque est de plus en plus d’actualité. Ainsi, et pour anticiper les besoins de la population, la commune de Nontron a lancé l’opération « Masques pour tous ». Avec le concours d’entreprises locales et l’intervention de plus de 70 bénévoles, ces masques ont pu être réalisés.

La prochaine étape reste donc celle de la distribution. Un planning est mis en place afin de pouvoir fournir un masque par personne. Pour le retirer, il vous faudra présenter une pièce d’identité ou un justificatif de domicile.

Dates et lieux de distribution :

Lundi 4 Mai 2020 de 9 h 30 à 12 h 30

Parvis de la Mairie (rue Carnot à Mérilhon, rues Picaud, la Croizette, Chalut, Anatole France, Pasteur), Chapoulie (abri bus à la descente vers la route de Saint-Estèphe), carrefour routes Papelèbre/Les Petites Granges (La Côte, Puy de Flory, Mas de La Roche, Granges, Papelèbre), ancienne décharge de Goulat (Bord, Tuilière de Bord, Roderie, Balassou, village de Goulat)

Mardi 5 Mai 2020 de 9 h 30 à 12 h 30

Le Puy-parking HLM de La Mothe (des feux de Gambetta à la Bardinie, route de Saint-Martin-Le-Pin, La Mothe), placette des Belles-Places (espace en demi-lune-containers), cour de l’école Gambetta (V.Hugo, Bellevue, Pré des Pères, Truffières, Beauséjour, Mondinaude, Cordeliers)

Mercredi 6 Mai 2020 de 9 h 30 à 12 h 30

Place du Canton (Palais, rues des écoles, Debidour, 11-Novembre, Chabanneau, avenue Leclerc, quartier La Gare), parking Applic’Etains (ex-Kristipin) à La Maladrerie, carrefour Puyrigard (Nouailles, Fontaine de l’âge, Ruisseau de l’Etang, Salles, Francherie, Gourbelières, Châtres), parking nouvelle coopérative (secteur Route de Piégut, Margot, Paulinie, Leschamps,Bon accueil, E.Leroy)

Jeudi 7 Mai 2020 de 9 h 30 à 12 h 30

Place du Marronnier (rue de Périgueux, quartiers Salomon, Faubourg Magnac, Masvicomteaux, Azat, Les Loges,Moulin Blanc, route de Villars), devant la caserne des Pompiers, rue du 19 mars 1962 (secteur Châtenet, Pré de la Serve, Plein-sud, HLM), placette à Fonladier (Le Pic, Brégout, Le Reclaud, Lafarge, Fonladier), parking du Lycée Dusolier (secteur Champ de Foire, HLM et résidence des Couteliers, Fourneaux, rues YvonDelbos, Gaumondières, JulesFerry, Maîtres de Forges, Mataguerre)

Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer sur l’un ou l’autre de ces lieux de distribution pour des motifs avérés, de santé, de difficulté de déplacement, il vous est conseillé de vous rapprocher de la Mairie par téléphone au 05 53 60 84 00 ou par courriel à l’adresse : etatcivil@nontron.fr