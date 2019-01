VIDEOS : L'opération "Pièces jaunes" fête ses 30 ans au Centre Hospitalier Régional d'Orléans

Orléans, France

L'opération "Pièces jaunes" qui veut améliorer la vie des enfants hospitalisés en est déjà à sa 30ème édition. Pour cette année 2019, elle a commencé le 9 janvier et se termine le 16 février prochain. Pour célébrer cela, un après-midi festif a été organisé au Centre Hospitalier Régional d'Orléans, ce mercredi 30 janvier.

Pour commencer, des élèves du collège de La Providence à Olivet ont réalisé un lâcher de ballons, devant l'entrée de l'établissement. Des élèves qui connaissent bien l'opération. "On installe des tirelires, et ensuite, on organise un concours. L'élève qui a donné le plus de pièces jaunes a gagné un lot", explique Anaïs, 14 ans.

Dans le hall, plusieurs stands attendaient les enfants hospitalisés et leurs parents. Un stand de ballons, de photos, et aussi de maquillage. "Je suis toute seule dans ma chambre et comme j'ai un peu le moral dans les chaussettes, je suis venue me faire plaisir. J'aime bien les licornes donc pourquoi pas ce maquillage", se réjouit la jeune Inès, à l'hôpital pour une douleur dans le ventre.

En 2019, vous avez jusqu'au 16 février pour donner vos pièces jaunes. © Radio France - Aurore Richard

Plusieurs concerts ont aussi eu lieu dans le hall. Magalie Vaé de la Star'Ac, Louis Delort de la comédie musicale "1789, Les Amants de la Bastille" ou encore Théo de The Voice Kids.

Cet après-midi a aussi été l'occasion d'inaugurer la Maison des Familles, juste à l'entrée de l'hôpital. Un lieu de 650m² avec 12 chambres, des espaces restauration, une buanderie, etc. Cette maison permet l'accueil des familles qui peuvent ainsi rester auprès d'un enfant hospitalisé. Ce projet a vu le jour grâce aux fonds récoltés par l'opération "Pièces jaunes" et la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.