L'ophtalmologie se renforce sur l'hôpital de Challans en Vendée. Un service dédié est désormais ouvert toute la semaine avec 3 médecins, 1 interne et 2 orthoptistes. "Auparavant il y a avait que possibilités par semaine d'avoir une consultation, désormais c'est tous les jours - explique le docteur Sylvie Vrignaud chef du pôle interventionnel à l'hôpital de Challans- e_t on a embauché une 2e ortophtiste donc plus d'examens possibles pour des ports de lunettes (...) Ici on opère aussi de la cataracte, du glaucome, de la paupière, ces opérations se feront ici à Challans, ça évite de se rendre à Nantes"._

Les opérations se font à Challans, cela évite d'aller à Nantes. Le docteur Sylvie Vrignaud

Manon Clément la chef de service constate "une forte demande de la population sur Challans". Ce que confirme Charlène Cornee arrivée il y a 3 semaines et spécialisée dans la cornée, le glaucome et la chirurgie réfractive: "J'ai un poste partagé à 60% à Challans et 40 % à Nantes, au vu des listes de consultations je pense qu'on attendait mon arrivée".

L'hôpital de Challans a aménagé des locaux spécifiques pour le service opthtalmologie © Radio France - Yves-René Tapon

Pour les rendez-vous en consultation d'ophtalmologie en vue d'une chirurgie 02 53 18 21 42, ou pour du médical 02 51 60 56 67. Sinon le site Doctolib.

