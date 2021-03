L'ordre national des infirmiers demande à être plus impliqué dans la campagne de vaccination

Il fait partie des sept ordres de professions de santé appelant les soignants à se faire vacciner, dans une tribune parue ce dimanche 7 mars dans le Journal du dimanche. Patrick Chamboredon, le président de l'ordre national des infirmiers, évoque la vaccination des soignants comme "un devoir éthique et déontologique, pour nous protéger mais aussi protéger nos patients" des risques de contaminations au Covid-19. Il était l'invité de l'émission "Une heure en France" sur France Bleu ce mardi.

Pour l'heure, seuls 40 % des personnels des Ehpad et 30 % des soignants en établissements hospitaliers et de ville ont reçu au moins une dose du vaccin. Mais le président de l'ordre national des infirmiers rappelle que "tous les professionnels de santé n'étaient pas concernés par l'accès à la vaccination" dans un premier temps.

Pour autant, le débat sur une vaccination obligatoire des soignants est, selon Patrick Chamboredon, évitable si les autorités renforcent la communication et la transparence autour de la campagne de vaccination pour persuader les soignants encore hésitants : "L'objectif, c'est d'obtenir l'immunité collective, pour retrouver une vie normale. Et pour cela, il faut tous qu'on se fasse vacciner"

Atteindre un public plus vaste pour accélérer la campagne de vaccination

L'ordre national des infirmiers réclame également de prendre davantage sa part dans la campagne de vaccination. "Nous avons 130 000 infirmiers libéraux à travers le pays prêts à sensibiliser les patients et à jouer le rôle d'ambassadeurs" détaille Patrick Chamboredon. Pour lui, les infirmiers ont accès à un spectre plus vaste de la population candidate à la vaccination que d'autres professionnels de santé : "Dans les déserts médicaux en zone rurale, pour les personnes les plus fragiles qui ont des difficultés pour se déplacer, dans le champ médico-social avec l'éducation nationale notamment ou encore dans le domaine de la santé au travail."

Sans attendre la prescription du médecin, la vaccination à domicile permettrait, selon le président de l'ordre national des infirmiers "d'amener le vaccin au plus près de la population, pour couvrir beaucoup plus rapidement l'accès à la vaccination". Dans ce but, Patrick Chamboredon réclame "plus de responsabilités pour le personnel infirmier" dans la campagne de vaccination, au même titre que les pharmaciens, les sages-femmes et les médecins.