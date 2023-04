L'organisation des hôpitaux de Vaucluse ne tient qu'à un fil, à cause de la loi RIST

Les hôpitaux de Vaucluse traversent une période de crise, d'après Pierre Pinzelli, le directeur de l'hôpital d'Avignon. La raison ? L'application depuis ce lundi 3 avril de la loi RIST, qui plafonne les rémunérations des intérimaires, dont certains refusent de continuer à travailler dans ces hôpitaux. Les plannings sont bouclés pour le mois d'avril, mais l'avenir, et notamment l'été, reste incertain et fragile.

ⓘ Publicité

"On a toujours fait face, on fera le maximum", Guillaume Granier, président de la commission médicale de l'hôpital d'Avignon

L'hôpital de Carpentras est l'un des établissements les plus touchés par cette loi RIST. Les urgences, par exemple, fonctionnaient pour moitié avec des intérimaires. Désormais, ces urgences sont en mode dégradé. Le SMUR est démédicalisé, c'est à dire que les interventions de secours se font sans médecin en présentiel. Par ailleurs, il n'y a plus qu'un médecin la nuit contre trois auparavant.

À Cavaillon, dont les urgences sont fermées la nuit pour plusieurs mois, les opérations non urgentes sont déprogrammées, ainsi que les examens type endoscopies. L'hôpital d'Avignon, bien plus grand, est moins gêné par le départ des intérimaires mais il redoute un afflux de patients qui n'ont pas pu être pris en charge dans leur secteur et donc une surcharge de travail pour les médecins et un temps d'attente plus long pour les malades.

Tous les directeurs d'hôpitaux font le même constat : la loi RIST n'aurait pas du se faire seule, elle aurait dû être accompagnée d'une revalorisation des salaires des praticiens hospitaliers. "C'est tout le système qu'il faut révolutionner" estime par exemple Borhane Slama, le président de la commission médicale du groupement.