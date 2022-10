L'ouverture de l'hôpital d'Ajaccio encore différée

L’ouverture du nouvel hôpital d’Ajaccio était prévue cet été, puis annoncée le 21 novembre, son directeur Jean-Luc Pesce annonce finalement que l'hôpital du Stiletto qui remplacera l'établissement de la Miséricorde ouvrira début 2023. Le retard de ce chantier prévu à l’origine pour être livré en 2017 est désormais proverbial.

ⓘ Publicité

« Un prétexte pour masquer l'impréparation »

Dans un courrier, la direction le justifie cette fois par une demande de la CFDT de différer l'ouverture en raison des élections syndicales prévues le 8 décembre. Une communication qui a mis le feu aux poudres, le syndicat majoritaire qui n'apprécie pas d'être mis en porte à faux. Antoinette Bruni, représentante CDFT dénonce plutôt son opacité sur le dossier d'une ouverture qui accuse un retard de cinq ans : « Ça me met en colère, il n'a jamais été question de cela. C'est vrai que les élections professionnelles sont nationales, les élections professionnelles sont importantes, il faut pouvoir aller vers les agents, il faut que la démocratie s'opère justement et qu'on ait des échanges, mais franchement, ce n'était pas la première raison pour laquelle nous demandions ce report. Les raisons sont nombreuses, elles viennent d'une part du fait que nous ne soyons pas prêts, nous avons tous les services satellites et logistiques autour de du soin qui ne sont pas prêts. Nous avons fait une lettre ouverte au directeur où nous évoquons toutes les raisons et plus particulièrement le manque d'information, de communication, d'adhésion et de participation du personnel. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne savent pas où ils seront affectés, il y a un climat anxiogène dans l'hôpital, il est le seul à l’avoir créé. »

Un prétexte pour masquer en fait l'impréparation de cette ouverture selon Antoinette Bruni : « Le dossier de l'hôpital neuf nous l'avons qualifié de nébuleuse, d'opacité, de tabou, il a fallu que ça soit l'organisation syndicale majoritaire qui chaque fois provoque des réunions pour avoir des informations. Nous n'avons eu aucun bilan, aucun budget, aucun chiffre concernant cet hôpital. Monsieur Filleul nous avait dit que c'était une conception réalisation, au bout de 3 ans nous serions dedans or là, ça fait 7 ans et je pense qu’au bout de 7 ans nous aurions dû être prêts à rentrer non pas en mode dégradé dans cet établissement, tout aurait dû être prêt, aujourd'hui ce n'est pas le cas, nous avons les maquettes managériales, c'est-à-dire l'organisation des services, le nombre d'agents qui devaient fonctionner, rien n'a été validé au cours des instances. Le directeur a rendu opaque ce dossier, il a donné comme date le 15 février. On ne peut pas dire aujourd'hui nous CFDT syndicat majoritaire, que nous serons prêts ou pas prêts. Une chose est sûre, c'est qu'__à partir de ce jour, plus de confiance, nous allons monter dans cet hôpital et nous allons demander à ce qu'il soit testé. »

"Si le report est pour les élections syndicales, c'est un mauvais choix"

Le STC a également réagi à cette situation. Pour Remy Bizzari, représentant du syndicat à l’hôpital d’Ajaccio, « l'ouverture de l'hôpital est attendue par l'ensemble de la population depuis très longtemps et encore plus par le personnel hospitalier. Nous, lors d'un CHSCT qui a eu lieu le 19 septembre dernier, il nous avait été annoncé une ouverture le 21 novembre 2022, en tout cas pour le premier patient. Aujourd'hui, nous sommes surpris de la communication qui nous est parvenue qui émane du directeur de l'établissement ainsi que du président de la commission médicale d'établissement, qui nous indique ces nouvelles dates et pour un motif qui ne nous semble aujourd'hui pas pertinent, qui est celui des élections professionnelles du 8 décembre, puisque nous avions eu la parole du directeur lors de ce CHSCT, qu'elles pouvaient s'organiser dans des conditions tout à fait normales et acceptables. Si c'est uniquement pour cette raison-là, c'est une mauvaise décision. »

De nouveaux travaux intégrant le Covid

Si la direction de l'hôpital n'a pas pipé mot sur le report de l'ouverture de l'établissement du Stiletto, en revanche la directrice de l'ARS, Marie Hélène Lecenne a livré une explication plus rationnelle, l'adaptation de l'hôpital aux retours d'expérience de la crise Covid avec des aménagements nouveaux qui expliquent les travaux en cours : «Effectivement, on a pris en compte pendant la période COVID au titre du Ségur de la santé trois nouvelles dimensions qu'on souhaite soutenir, le transfert de la cancérologie, donc du CH de Castellucciu vers le CH d'Ajaccio. Il y a aussi le service de suite de la réanimation, très important parce que pendant le COVID on a vu qu'après une prise en charge en réanimation, il nous fallait des soins de suite en la matière. Et puis on est sur une extension des lits de réanimation, c'est vraiment le retour d'expérience COVID on double nos capacités de réanimation, ces éléments-là impactent la construction du nouvel hôpital, ce qui a supposé donc de faire des travaux complémentaires et on fait en sorte avec la direction de l'hôpital, d’éviter que ce soit en site occupé, donc du coup il y a une grosse partie du gros œuvre de ces travaux complémentaires qui sont encore court en site non occupés et ensuite il y aura encore quelques travaux qui seront poursuivis après le déménagement. C'était vraiment important de faire coïncider les calendriers pour assurer cette sérénité et pouvoir doter ce nouvel établissement de nouveaux capacitaires et de nouvelles compétences pour répondre aux besoins de la population. »