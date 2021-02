L'UFC-Que Choisir alerte sur la composition des encres de tatouage

Les trois quarts des encres de tatouage les plus utilisées en France présentent un risque sanitaire élevé, selon un étude de l'UFC-Que Choisir publiée ce jeudi. L'association a fait tester 20 encres parmi les plus utilisées et cinq seulement sont aux normes. Les autres contiennent des substances dangereuses ou toxiques, pour la plupart cancérigènes et qui sont à des niveaux supérieurs aux limites autorisées. Sur ces 20 encres, 15 sont élaborées aux Etats-Unis, deux en Chine. Trois seulement proviennent de l'Union européenne.

Les encres ne sont pas testées pour un usage sur l'être humain

Si les candidats au tatouage se renseignent sur les conditions d'hygiène des salons, ils ne s'inquiètent que rarement de la composition des produits utilisés pour les tatouer. Et contrairement aux produits cosmétiques, les encres ne sont pas testées pour un usage sur l'être humain. L'UFC-Que Choisir a donc saisi la direction de la répression des fraudes mais aussi l'agence de sécurité des médicaments. Elle demande aux pouvoirs publics de faire retirer du marché les produits dangereux. Elle appelle aussi les tatoueurs à vérifier la composition des produits qu'ils utilisent.