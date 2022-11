L'Ukraine responsable de la pénurie de médicaments ? "Des conneries" pour Eric Bouchard

265 médicaments sont actuellement en rupture de stock en France selon le président du syndicat des médecins des Alpes-Maritimes Eric Bouchard. "Le principal concerné, c'est l'amoxicilline, qui est un antibiotique. Mais on manque aussi de médicaments anti cancéreux, anti diabétiques, ..."

Certainement pas la faute à l'Ukraine pour Eric Bouchard

Pour le médecin mentonnais il y a plusieurs raisons : "on a souvent des problèmes de fabrication dans ce genre de situation. On passé les 8 milliards d'individus sur la planète et la population vieillit donc la demande augmente en parallèle. Et comme la France a un prix de marché très bas, elle n'est pas prioritaire contrairement à d'autres pays." On entend ici ou là, comme pour tout, que la guerre en Ukraine serait aussi responsable de cette situation. Ce qui a le don d'agacer Eric Bouchard. "C'est comme les dates, qu'on fabriquerait en Ukraine, si cela augmente ce serait la faute à l'Ukraine. C'est des conneries. l'Ukraine en fabrique pas de médicaments, ils sont fabriqués majoritairement en Asie. Ils sont transportés essentiellement par navires, donc il peut éventuellement y avoir une augmentation de prix mais pas une pénurie. Cela n'a rien à voir avec la guerre ni de près ni de loin.