L'Union européenne adopte un mécanisme pour contrôler l'exportation des vaccins contre le coronavirus

Face à la colère des élus locaux et nationaux en raison des retards de livraisons de vaccins contre le coronavirus, l'Union européenne veut montrer qu'elle veille au grain. AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Moderna ont annoncé un ralentissement de la production et résultat, la France, comme d'autres pays européens, peine à tenir ses objectifs en matière de vaccination. De nombreux rendez-vous ont été reportés et des centres de vaccination ferment.

La Commission européenne était donc sous pression. Elle a adopté une réglementation soumettant les vaccins contre le coronavirus à "une autorisation d'exportation", ce vendredi 29 janvier.

Ce nouveau mécanisme doit permettre à l'Union européenne de contrôler les exportations hors de ses frontières des vaccins contre le Covid-19 qui y sont produits et empêcher la sortie de doses destinées aux Européens, a annoncé le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis. L'objectif est "d'avoir des informations exactes sur la production de vaccins et (savoir) où les entreprises veulent les envoyer", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

Avoir un œil sur les exportations

Le dispositif - qui avait été présentée ces derniers jours par l'exécutif européen - doit être publié dès ce vendredi au journal officiel de l'UE pour entrer en vigueur samedi.

En pratique, il incombera aux Etats membres d'exercer ce contrôle et de délivrer les autorisations à l'export, sur la base des "recommandations" non contraignantes émises par la Commission, en se prononçant "en l'espace de quelques heures", selon un responsable européen.

Par ailleurs, "une disposition de la réglementation (...) contribuera à obtenir des informations sur les exportations, leurs destinations et volumes, pour une période couvrant les trois mois précédant l'entrée en vigueur : cela permettra d'éclairer les mouvements des dernières semaines", a observé Valdis Dombrovskis.

Protéger véritablement les accords de précommande de vaccins.

L'UE n'est pas convaincue par les arguments d'AstraZeneca, qui a annoncé réduire drastiquement ses livraisons de vaccins aux Vingt-Sept en raison d'un problème de "rendement" sur un site de production européen. Bruxelles a rappelé que le contrat signé supposait une production sur quatre usines, et donc que des difficultés sur le seul site belge incriminé ne pouvait expliquer l'ampleur des retards, de quoi alimenter la suspicion d'acheminements hors de l'UE.

Des exceptions sont prévues pour les acheminements à visée humanitaire, en particulier ceux pour des dizaines de pays couverts par l'initiative internationale Covax, et pour les Etats situés dans le voisinage de l'UE, y compris la Suisse et les Balkans occidentaux. Le dispositif "entend protéger véritablement les accords de précommande de vaccins que nous avons déjà conclus, et qui garantissent que nous ayons accès à des vaccins", a insisté la commissaire à la Santé Stella Kyriakides, lors de la même conférence. "Nous ne nous défendons pas contre un pays en particulier, nous ne sommes pas dans une course avec quiconque", a-t-elle ajouté, se refusant à livrer des indications sur d'éventuels acheminements de l'UE vers le Royaume-Uni. "Ce que nous voulons, c'est nous assurer que nous avons ce type d'informations, c'est ce niveau de transparence", a-t-elle conclu.