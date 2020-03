L'union régionale des professionnels de santé en Centre Val de Loire a toujours besoin de masques

L'Union Régionale des professionnels de santé, qui regroupe 3600 médecins libéraux en région Centre Val de Loire, relance son appel aux dons de matériel de protection face à l'épidémie de covid 19. Et rappelle que c'est le médecin traitant qu'il faut appeler en priorité, et non le 15