L'université de Caen Normandie proposera une formation de chirurgiens-dentistes en septembre 2022

La Normandie manque cruellement de dentistes. Elle est l'une des 4 régions de France métropolitaine la moins dotée en chirurgiens-dentistes. Des formations dédiées à cette discipline de santé ouvriront à Caen et Rouen en septembre 2022 et formeront à terme 50 étudiants par an.

Il faudrait 700 dentistes supplémentaires en Normandie pour tout juste retrouver le niveau de densité moyenne nationale lui même inférieur à la moyenne européenne

C'est pour cela qu'il était "urgent et indispensable" de proposer sur Caen une formation en odontologie explique le professeur Emmanuel Touzé, le doyen de l'UFR de santé de l'université de Caen Normandie. Cela fait déjà plusieurs années que les acteurs locaux (Région, ARS, les Universités de Caen et Rouen et les professionnels du secteur) travaillaient sur cette problématique. S'appuyant sur la réforme de l'accès aux formations en santé, le Premier ministre Jean Castex a validé l'ouverture de deux pôles en Normandie en décembre dernier.

Avec 41 praticiens pour 100.000 habitants , la Normandie est la région de France métropolitaine la moins dotée en chirurgiens-dentistes.

En septembre prochain à Caen, une trentaine d'étudiants entameront leur formation dans les locaux de l'actuelle école d'études en santé du CHU. L'ambition étant d'offrir 50 places par an. Une formation qui s'effectuera au fil des années sur d'autres sites à Cherbourg ou Alençon. Des études d'une durée de 6 à 9 ans selon le cursus choisi .

Des futurs dentistes qui, selon l'Observatoire National de la démographie des professionnels de santé (ONDPS), sont à plus de 60 % fidèles à leur région de formation et qui même lorsqu'ils ont quitté l'université de Caen Normandie pour aller se former ailleurs, reviennent s'installer préférentiellement dans la zone géographique de leur formation initiale.