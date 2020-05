L'Université de Franche-Comté lance une étude sur la perception du Covid-19 en fonction de nos croyances

Comment avons-nous réagi à l’arrivée du coronavirus et aux mesures sanitaires prises par les autorités ? Dans quelle mesure nos opinions et nos croyances ont-elles influencé nos réactions ? C’est ce que tente de comprendre une équipe de psychologues de l’université de Franche-Comté, à travers une étude intitulée « Croyances, perceptions et comportements face au Covid-19 ». A l’origine de ce projet, trois maîtres de conférence bisontins, Violaine Kubiszewski, Florent Lheureux et Robert Ngueutsa, et un chercheur africain, Gustave Adolphe Messanga, de l’Université de Dschang au Cameroun.

«Des réactions diverses émergent des réseaux sociaux et des médias sur la pandémie et sur les mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du virus, prendre en charge les personnes malades et trouver des médicaments appropriés ainsi qu’un vaccin », expliquent ces scientifiques dans la présentation de leur enquête. « _Le but de cette étude est de comprendre la vision interculturelle que les gens ont des évènements malheureux en général et de cette pandémie en particulier_, ainsi que leur perception des dispositifs de prévention recommandés ou mis en place par les autorités ».

Nos croyances influencent nos réactions face au Covid-19

Et c’est notamment en fonction des croyances de chacun, précise Robert Ngueutsa : «il y a par exemple des croyances fatalistes, des croyances au contrôle divin sur les événements de la vie, des croyances en un contrôle que l’individu peut avoir sur les événements, ou des croyances selon lesquelles il y aurait des gens qui manipuleraient ce qui nous arrive». Toutes ces croyances sont susceptibles d’influencer l’attitude des gens vis-à-vis de la pandémie et des mesures de prévention.

Un appel à participer

Les chercheurs lancent donc un appel à la participation de toute personne intéressée. L’étude «Croyances, perceptions et comportements face au Covid-19» se présente sous la forme d’un questionnaire en ligne diffusé dans le monde entier et destiné à tout public francophone, dans le respect de l’anonymat de chacun. Il faut une vingtaine de minutes pour y répondre. « Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, pas de jugement » préviennent les initiateurs du projet, « c’est votre avis personnel qui nous intéresse, vos réponses seront traitées de façon scientifique. » Les premiers résultats sont attendus pour le mois de septembre.