L'Université de Nîmes installe un distributeur de produits d'hygiène gratuits

Voilà une des pistes pour lutter contre l'inflation galopante qui touche de plein fouet les étudiants. Ceux de l'Université de Nîmes ont désormais accès à des produits d'hygiène gratuits. Des distributeurs de protections périodiques existaient déjà à l'initiative de la fac, de lycéens ou d'associations étudiantes . Ce dispositif élargit la gamme de produits à du dentifrice, des brosses à dents, des préservatifs, des gels douche, du déodorant, etc. Il a été installé le 7 février dernier sur le site Vauban, et est situé entre le SSU (Service de santé universitaire) et le foyer, afin de permettre un peu de discrétion.

4 articles par mois par étudiant

Les étudiants peuvent accéder gratuitement à ces produits par simple présentation de leur carte étudiante. Au total, plus de 20 références sont disponibles dans ce distributeur mais les étudiants ne pourront en prendre que quatre par mois. L'Unîmes indique l'avoir déjà réapprovisionné à plusieurs reprises et que les étudiants l'ont déjà adopté. En comptant le prix du distributeur et les produits, l'Université a déboursé près de 15.000 euros. Elle attend de voir si l'euphorie redescend avant d'en lancer sur d'autres sites.