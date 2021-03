L'usine General Electric de Belfort conçoit la plus grande ailette de rotor au monde

Conçue sur le site General Electric Steam Power de Belfort, la plus grande ailette de turbine nucléaire au monde mesure 190 centimètres, et doit servir à équiper le rotor d'une puissante turbine à vapeur, qui sera livrée à l'Angleterre en 2021.

La plus grande ailette deturbine nucléaire au monde est Belfortaine ! Longue de 190 cm (75 pouces), elle a été conçue dans l'usine General Electric Steam Power de Belfort, puis installée sur le rotor d'une des plus puissantes turbines à vapeur nucléaire, la turbine Arabelle.

Convertir plus efficacement la vapeur en électricité

Les turbines sont installées dans les centrales nucléaires pour convertir la vapeur en électricité. Un rotor plus grand et des ailettes plus longues permettent de réduire les pertes d'échappement, d'accroître le rendement de la turbine, et par conséquent d'augmenter la puissance électrique de la centrale.

La turbine sera livrée en Angleterre en 2021 et servira à équiper la centrale nucléaire de Hinkley Point C, dans le Somerset, au sud du Pays. La grande ailette installée dans la turbine permettra à la centrale de produire 3,2 GW d'énergie sans rejet de CO2.

Avant de livrer cet équipement, il a été testé dans l'usine GE de Belfort : le rotor a été inséré dans une fosse spécialement conçu pour les grandes turbines et le module de huit mètres de long a tourné à une vitesse de 1 500 tours par minute, un rythme similaire aux conditions futures du site.