L'Uvesterol D inquiétait déjà certains parents

Depuis le décès d'un nourrisson à Paris le 21 décembre dernier, la suspension de l'Uvesterol D a été décidée. Le mode d'administration par pipette de ce médicament inquiète.

La ministre de la santé Marisol Touraine a annoncé la suspension de l'Uvestérol D. Ce médicament permet de lutter contre les carences en vitamines D des nourrissons. Un bébé de dix jours est décédé le 21 décembre dernier par arrêt cardio-respiratoire à Paris, après avoir reçu une dose de ce médicament. Selon les premiers éléments de l'enquête de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ce n'est pas le produit qui est en cause, mais le mode d'administration, par pipette.

Ce mode d'administration a toujours inquiété Dalila, une jeune maman stéphanoise de trois petites filles.

À la pharmacie d'Armeville rue Bergson à Saint-Étienne, Emmanuel Robert prend le problème très au sérieux.

On a pris nous-même l'initiative de rappeler nos clients. Là, on le distribue plus et pour les produits similaires, on remontre les gestes aux clients. On a dû rassurer. Le principe de précaution me semble justifié, il y a quand même un nourrisson qui est décédé, cela suscite de l'émotion.