L'Yonne est le département de Bourgogne-Franche-Comté le plus touché par le désert médical

Le conseil départemental cherche à faire venir de nouveaux médecins dans l'Yonne, d'autant que le 1er janvier , une nouvelle commune va se retrouver sans généraliste. Il s'agit de Villeneuve-sur-Yonne, 5 200 habitants. La situation est chez nous plus difficile qu'ailleurs explique Gilles Pirman qui annonce un plan d'actions qui sera présenté en décembre.

France Bleu Auxerre : La situation est préoccupante dans l'Yonne ?

Gilles Pirman : Nous avons à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, des huit départements, la situation la plus critique, par le nombre de médecins pour 100 000 habitants, par la pyramide des âges des médecins en poste mais qui regardent vers la retraite.

Il y a eu un certain nombre d'initiatives mises en place et parfois de la concurrence entre communes. Concurrence funeste, on déplace la ressource et non le problème et pour le patient les choses ne sont pas différentes.

Pourquoi est-il si difficile de trouver des médecins dans l'Yonne ?

Il y a la pyramide des âges et des départs à la retraite qui étaient déjà connus depuis des années. Les nouveaux médecins ne sont pas forcément tentés par notre territoire et il y a la raréfaction des ressources et la réouverture du numérus clausus. L'arrivée des prochains médecins sur le marché va prendre du temps, sans doute une dizaine d'années.

Que propose le département ?

L'organisation de la santé n'est pas de notre domaine mais celui de l'état. Comme la situation est critique nous avons décidé d'agir. Nous présenterons en décembre un plan de 5 millions d'euros sur trois ans.

Cela va passer par la visibilité de l'Yonne dans les lieux de formation des étudiants. Nous proposerons aux futurs praticiens un projet professionnel et un projet de vie. Les aides à la formation et à l'installation des médecins et dentistes seront poursuivies (une trentaine de praticiens se sont installés ainsi ces dernières années.) Nous allons multiplier les professions qui sont visées. Le plan sera mis en place en janvier.