La 27ème édition d'Octobre Rose met encore plus l'accent sur le dépistage du cancer du sein

Ce 1er octobre, c'est le lancement de la 27ème édition d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation sur les cancers du sein. Une édition encore plus importante après une baisse des dépistages et des diagnostiques à cause du confinement et de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Ce 1er octobre et le début d'Octobre Rose, le mois dédié à la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Une 27ème édition pour soutenir les malades, saluer le travail des soignants et réunir des fonds pour la recherche. Chaque année en France, 60 000 femmes sont touchées par un cancer du sein et 12 000 en décèdent.

Le cancer du sein concerne 1 femme sur 8

Ce qui donne espoir, c'est que ce cancer détecté de manière précoce, se guérit dans 90% des cas d'où l'importance du dépistage. Un dépistage mis à mal par le confinement et la réorientation des soins et des services hospitaliers en direction des malades du coronavirus. Les médecins appellent toutes les femmes à ne pas renoncer malgré tout, à leur suivi gynécologique et mammaire "Où que vous soyez, tout est mis en place pour assurer les meilleurs soins en respectant les consignes sanitaires tout en assurant votre santé."

Une surmortalité due au défaut de soin

Une étude de l'institut Gustave Roussy montre déjà une surmortalité due au cancer de 4000 à 8000 morts de plus d'ici 2025. Surtout qu'il y a encore du boulot pour convaincre les femmes de se faire dépister. Un sondage Via Voice fait pour l'institut Curie montre qu'à peine une femme sur trois estime être bien informée sur le dépistage. Résultat : seulement la moitié des plus concernées, les 50/74 ans, font ce dépistage organisé intégralement remboursé tous les deux ans.

Les gynécologues conseillent aux femmes de se faire examiner par palpation tous les ans à partir de leurs 25 ans, et certains conseillent aussi de faire une première mammographie à partir de 40 ans.

