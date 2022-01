Covid : la 3e dose pour tous les 12/17 ans est possible dès ce lundi

Les jeunes de 12 à 17 ans déjà vaccinés deux fois pourront recevoir leur 3e injection à partir de ce lundi 24 janvier. Cette nouvelle injection n’est pas obligatoire pour la validité du pass vaccinal. C'était l'une des annonces du premier ministre jeudi dernier. Jusqu’à présent, la 3e dose était réservée aux adolescents avec des pathologies chroniques.

Selon l’Agence Régionale de Santé PACA, 58.5% de cette tranche d’âge est aujourd’hui complètement vaccinée c’est-à-dire avec deux doses dans les Bouches-du-Rhône, et 67% dans le Var.

_"Je suis réticent pour la 3e dose car je pense que même avec le vaccin on peut attraper le covid, c'est dommage"-_Kévin, élève de 3e

Cependant, même après avoir reçus deux injections, tous les adolescents ne vont pas forcément faire leur rappel. Devant le collège du Ruissatel à Marseille dans le 11e arrondissement, la plupart des élèves connaissent désormais cette possibilité, et pourtant Kévin, 14 ans, n'est pas certain d'y aller : "je suis réticent pour la 3e dose car je pense que même avec le vaccin on peut attraper le covid, c'est dommage. Si faut le faire on le fera, mais ça n'a aucun intérêt pour moi". Paul est du même avis : "quand on voit qu'avec deux doses on peut attraper le covid... je ne vois pas ce que va changer la 3e dose".

Du côté des parents aussi, on est parfois dubitatif, comme Floriane : "j'ai fait vacciner mon fils pour les deux premières doses, pour qu'il puisse continuer à avoir une vie sociale, et pour la 3e dose, j'avoue que je suis contente qu'il ait eu le covid et ne pas avoir à lui faire".

Le reportage à Marseille de Philippe Boccara Copier