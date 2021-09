Annulée l'an dernier, la Fête de la science revient à Sablé, du 2 au 3 octobre, et à l’abbaye de l’Épau au Mans, les 9 et 10 octobre.

La 30ème édition de la Fête de la Science à Sablé et au Mans

La science, c'est pas sorcier ! Depuis 30 ans, la Fête de la Science s'est donnée une mission : découvrir et apprendre sans se prendre la tête.

Organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, le rendez-vous est piloté chez nous par l'association Maine Sciences (que vous retrouvez chaque matin sur France Bleu Maine avec "2 minutes pour explorer" à 6h40)

Plus de soixante-dix animations en Sarthe

Dans notre département, les animations vont s'étaler jusqu'au 11 octobre avec deux temps forts : l'installation de villages des sciences. Le premier fera étape à Sablé les 2 et 3 octobre, le second à l'Abbaye Royale de l'Epau au Mans les 9 et 10 octobre.

Ateliers, expositions numériques, escape game, quiz, planétarium : les visiteurs pourront profiter d'animations adaptées à tous les âges, et participer à des expériences. Une occasion unique de rencontrer et de s'amuser avec les laboratoires, associations, entreprises, musées qui en Sarthe inventent le monde de demain.

Le programme complet est disponible sur le site de l'association Maine Sciences.

France Bleu Maine en direct

Retrouvez France Bleu Maine le dimanche 3 octobre à Sablé, avec Quentin Benoist en balade toute la matinée à l'Espace Marie Madeleine pour vous faire vivre les différentes expériences.

Le dimanche 10 octobre, votre radio délocalisera son studio à l'Abbaye Royale de l'Epau au Mans, pour une émission spéciale de 15h à 18h. De nombreux invités, présents sur le village des sciences, se succéderont au micro de Mathieu Doucet.