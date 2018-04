Grosse ambiance ce dimanche dans les rues de Bourg-Saint-Maurice pour l'arrivée de la 32e édition de la Course du Coeur en Savoie. Une épreuve de course à pied sur quatre jours en relais entre Paris et la station des Arcs pour sensibiliser au don d'organes.

Bourg-Saint-Maurice, France

Vingt et une équipes d'entreprises partenaires et une équipe de greffés : au total, ce sont plus de cinq cents personnes qui se sont mobilisées pour accompagner l'événement pendant quatre jours : bénévoles, médecins, kinés, musiciens, animateurs qui reviennent souvent sur plusieurs éditions. La Course du Coeur est un moment de partage mais surtout le moment de parler du don d'organes.

"Premier ou dernier, on s'en fiche. L'idée, c'est vraiment de partager quelque chose avec les greffés, avec les autres équipes et entre nous" Xavier Chauvet, membre équipe RTE

"J'ai peut-être fait près d'une centaine de kilomètres sur cette édition. C'est montrer que la greffe, ça marche, tout simplement" Laurent Desormeaux, greffé des deux reins Copier

L'accueil des équipes par une haie d'honneur sur la place de Bourg-Saint-Maurice © Radio France - Nathalie Grynszpan

"En 1990, le don d'organes, on en parlait jamais. Aujourd'hui les sondages montrent que 100 % des Français ont entendu parler du don d'organes. La grande majorité des Français est en faveur du don d'organes. Mais ce qu'ils ne font pas, c'est de se prononcer de leur vivant auprès de leurs proches. Cette transmission de l'opinion personnelle est défaillante. C'est là où ça doit se gagner" Olivier Coustère, directeur de la Course du Coeur et fondateur de l'association Trans-Forme

"La grande majorité des Français est en faveur du don d'organe. Mais ce qu'ils ne font pas, c'est de se prononcer de leur vivant auprès des proches" Olivier Coustère, directeur de la Course du Coeur Copier

La Course du Coeur a été créée en 1989 par le professeur Christian Cabrol, auteur de la première greffe du coeur en Europe. C'était le 27 avril 1968, il y a cinquante ans. Cette 32e édition lui était dédiée car le professeur s'est éteint en 2017 à l'âge de 91 ans.