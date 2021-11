La 3ème dose: pour qui ? quand ? comment ?

Pas facile de s'y repérer dans cette 3ème dose. Qui y a droit ? Quand et comment ? Aujourd'hui, plusieurs catégories de personnes sont acceptés dans les centres.

Les plus de 65 ans.

Les personnes de plus de 18 ans souffrant de comorbidité.

Les personnes de plus de 18 ans travaillant dans le domaine de la santé (soignants, etc.)

Les personnes de plus de 18 ans accompagnant une personne fragile.

Les personnes ayant été vaccinées par du Janssen

Toutes ces personnes peuvent, pour certaines depuis des mois, prendre un rendez-vous et recevoir une dose de rappel, seulement si leur dernière piqure a plus de 6 mois. Dans les Alpes-Maritimes, 50% des plus de 65 ans ont reçu le rappel. Toutes les doses sont désormais du Pfizer. Dans les Alpes-Maritimes, une vingtaine de centres (municipaux, métropolitains ou départementaux) sont encore ouverts et fonctionnent tous sur rendez-vous.

Et ensuite ?

C'est une autre catégorie de personne qui est attendu à la mi-décembre: les 50-64 ans. Le gouvernement doit détailler le dispositif dans quelques jours. Il est à prévoir que, eux aussi, verront leur passe-sanitaire lié à l'injection de cette fameuse 3ème dose.