"La 5e vague de coronavirus est en train d'arriver dans la Loire" selon le directeur ligérien de l'ARS

Le nombre de contaminations au Covid 19 dans la Loire a plus de doublé en deux semaines, on parle d'une cinquième vague au niveau national : faut-il s'inquiéter à l'approche des fêtes de fin d'année? On fait le point avec le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé, Arnaud Rifaux.

Au vu des chiffres dans la Loire, où le nombre de contaminations est passé de 50 à 112 en deux semaines, est ce qu'on peut dire que la cinquième vague est arrivée dans notre département?

Arnaud Rifaux : Je pense que la cinquième vague est en train d'arriver à l'heure actuelle, on ne peut connaître ni son ampleur ni sa durée. Ce que ce que l'on constate depuis quelques semaines, c'est que le virus circule davantage. Sa circulation s'est nettement accélérée au cours des dix derniers jours ; et la Loire, qui était un des départements de Rhône-Alpes où le taux d'incidence était parmi les plus bas, est maintenant un des départements qui sont les plus impactés. Donc, effectivement, il y a une reprise épidémique.

Y a-t-il des territoires qui sont plus touchés que d'autres dans la Loire?

AR : Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On a des territoires où les taux d'incidence sont plus élevés, et notamment le sud de la Loire, la vallée de l'Ondaine, la vallée du Gier, Saint-Etienne et sa proche métropole. Ce qui correspond d'ailleurs à des territoires où les taux de vaccination sont un peu plus bas que dans la moyenne du département.

Une tranche d'âge est-elle plus concernée que les autres?

AR : L'augmentation de l'incidence concerne toutes les tranches d'âge, y compris les plus de 65 ans, où le taux d'incidence a fortement progressé. Mais si on regarde les statistiques, la tranche d'âge des 30-40 ans est la catégorie d'âge la plus touchée. Ce sont des statistiques que je vous donne qui sont au niveau régional, mais la Loire a les mêmes chiffres. C'est aussi une classe d'âge dans la Loire qui est un petit peu moins vaccinée que les autres. Donc, je le dis parce que je pense que s'il y a un message véritablement à faire passer aujourd'hui, c'est que face à cette reprise épidémiologique, on a deux outils très forts : la vaccination d'une part, et le respect des gestes barrières. Et je pense qu'il faut qu'on reprenne toutes les bonnes habitudes, de serrer la main, d'aérer les pièces, de respecter de la distanciation, tous ces gestes barrières que l'on connaît bien. Je pense que c'est très important en cette période hivernale, de les reprendre pour éviter que le virus progresse encore.

Parler d'une reprise épidémique, d'une hausse des contaminations, est-ce que ça ne remet pas en cause l'efficacité de la couverture vaccinale? Est-ce qu'au final, pour grossir un peu le trait, est-ce qu'on n'a pas fait tous ces efforts de vaccination pour rien ou pour pas grand chose?

AR : Certainement pas. Heureusement que nous sommes vaccinés. Il faut continuer à se faire vacciner. La vaccination protège des formes graves de la maladie. C'est la seule solution aujourd'hui que nous avons face à cette crise, c'est la vaccination. La situation est absolument incomparable avec ce qui se passe l'année dernière, à la même époque où on avait des taux d'incidence de plus de 1.000 à 1200. Et puis, un phénomène d'hospitalisation massif. Donc, aujourd'hui, on constate une reprise modérée, mais réelle du nombre d'hospitalisations, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu l'année dernière. Et j'insiste sur un point : la vaccination protège des formes graves de la maladie. Et je faisais le point encore hier avec les directeurs d'établissements. Les patients qui sont hospitalisés sont des patients qui ne sont pas vaccinés ou exceptionnellement lorsqu'ils sont vaccinés. Ce sont des personnes qui, par ailleurs, sont malades, ont des phénomènes de comorbidité.

Donc pour l'instant dans les hôpitaux de la Loire, on ne ressent pas l'arrivée de cette reprise épidémique?

AR : Le nombre d'hospitalisations a commencé à progresser, mais vous savez qu'il y a toujours un décalage d'environ deux semaines entre l'augmentation du nombre de cas et le nombre d'hospitalisations au cours de la semaine passée. L'augmentation est plus sensible. Si vous prenez par exemple le CHU de Saint-Etienne, le nombre d'hospitalisations a doublé en huit jours. Mais elle reste aujourd'hui à un niveau très soutenable. On est néanmoins extrêmement vigilant et on surveillera de près, notamment l'impact sur les lits en soins de réanimation et en soins aigus.