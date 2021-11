Vaccins, masques, sanctions : la 5e vague de Covid-19 s'accélère dans le Grand Est

L'épidémie de coronavirus progresse fortement dans le Grand Est avec un taux d'incidence qui dépasse les 300 cas pour 100.000 habitants. Les autorités en appellent à la responsabilité de chacun et font planner la menace de sanctions pour ceux qui ne suivent pas les règles.

Le respect des fondamentaux pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus : c'est le message délivré ce lundi par les autorités sanitaires du Grand Est lors d'un point presse, alors que les contaminations progressent fortement dans la région. Le taux d'incidence pour 100.000 habitants a désormais dépassé la barre des 300 et la pression hospitalière se fait plus forte avec l'arrivée des épidémies de l'hiver. La préfète du Grand Est appelle chacun à ses responsabilités et promet des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles, notamment sur les marché de Noël, nombreux dans la région.

Une épidémie qui s'accélère

Le message fort que veulent mettre en avant les autorités sanitaires, c'est que la pente des infections au coronavirus s'accentue dangereusement ces dernière semaines comme dans le reste de la France. Dans le Grand Est, les taux d'incidences ont dépassé les 300 cas pour 100.000 habitants à la date du 28 novembre, et cela touche l'ensemble des départements. Toutes les classes d'âge sont concernées, alors que durant la 4e vague, l'épidémie touchait plus fortement les plus jeunes.

Cornavirus : évolution hebdomadaire d'incidence dans la région Grand Est sur la semaine 47 - Préfecture du Grand Est

Pour Michel Verney, le représentant de Santé publique France dans le Grand Est : "on est dans la phase d'accélération de l'épidémie, d'autant que les virus saisonniers jouent sur l'épidémie" On est en effet en pleine épidémie de bronchiolite dans le Grand Est et la grippe saisonnière va elle aussi arriver. Cela aura un impact sur le système hospitalier. Celui ci est déjà en tension, avec 131 patients en réanimation à la date du 28 novembre, ce qui représente 28% des capacités hospitalières du Grand Est.

La préfecture assure qu'aucun cas du variant Omicron n'a pour l'instant été repéré dans le Grand Est.

Enfin, le recteur Jean-Marc Huart précise que 777 classes ont été fermées dans le Grand Est la semaine dernière, ce qui correspond à moins de 1,7% des effectifs.

L'appel à la responsabilité

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie, la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier, veut marteler des messages forts. Un appel aux non vaccinés, en particulier les personnes vulnérables pour qu'elles fassent leur dose de rappel. Cette vaccination est possible 5 mois après la dernière vaccination. Pour conserver son pass sanitaire, il est d'ailleurs nécessaire d'effectuer ce rappel dans les 8 semaines qui suivent cette date du dernier vaccin.

Les autorités sanitaires veulent aussi insister sur le rappel au respect des gestes barrières et à la distanciation physique, outil principal pour contrer la propagation du virus. "Il est aussi important de suivre les consignes si on est cas contact ou cas Covid" rappelle le responsable de l'ARS du Grand Est. "Quand il y a une forte mesure, la population entend, donc ça casse la vague".

Covid : enquête sur les mesures de prévention dans le Grand Est (26 octobre - 6 novembre) - Enquête CoviPrév

Des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles

La préfète veut aussi montrer de la fermeté en cette période de fêtes de fin d'année, avec les nombreux marchés de Noël de la région. Elle rappelle que le marché de Noël de Strasbourg est sous très haute surveillance. Si elle envisage d'améliorer la visibilité des messages pour rappeler l'obligation du port du masque sur les marché de Noël, notamment par des moyens sonores et en plusieurs langues, elle affiche aussi de la fermeté. " Certains ne mettent pas le masque délibérément. Donc il y aura des verbalisations. La pédagogie ça va bien 2/3 jours, et après c’est la sanction. On peut aussi fermer certains chalets".